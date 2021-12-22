美東河南同鄉會舉行換屆選舉 王繼成獲選為會長

美東河南同鄉會選出新一屆領導班子，新任會長王繼成（前排左四）、新任理事長蘇殿奎（前排左五）。（美東河南同鄉會提供）

美東河南 同鄉會日前在法拉盛 舉行換屆選舉，王繼成被選為新一屆同鄉會會長，蘇殿奎擔任理事長。

同時，蒲永和孫亞偉成為執行會長，李敬賓等15人為常務副會長，張迎超等29人為副會長，焦洋銣為秘書長。此次的換屆選舉籌備許久，自上月26日已舉行籌備會議，組成了相關選舉理事會，討論換屆工作重點，廣泛徵求鄉親們意見、聽取鄉親的呼聲，經過認真討論，最後確定了新一屆領導班子成員的名單。

新一屆會長王繼成在當選後表示，十分感謝父老鄉親們的支持和信任，自己將決不辜負大家的期望，帶領新一屆領導班子團結一心，積極發揮同鄉會的聯誼互助功能，為鄉親們辦好事、辦實事，維護華人 的合法權益，促進中美兩國人民間的友誼。

前任會長、本屆理事會顧問張富印對上一屆理事會工作做了總結，他感謝各位父老鄉親對上屆理事會工作的支持和幫助，並號召大家支持新一屆理事會的工作。

美東河南同鄉會是居住在美東的河南籍鄉親自發成立的社團聯誼組織，創始於1973年，逾今已有48年曆史。同鄉會會員為來自兩岸三地及在美國出生的原河南籍第二代移民，他們來自各行各業，有政府官員、律師、會計、醫生、教授、商人、工薪族、學生、自僱業者等。同鄉會歡迎美東地區河南老鄉加入，聯繫人為焦洋銣，電話為(347) 654-9886。