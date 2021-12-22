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染疫康復者可免私企強制接種？律師：極可能豁免

記者張心／紐約報導
紐約市政府規定所有私營企業須於本月27日起強制員工接種新冠疫苗。（市府提供）
紐約市政府規定所有私營企業須於本月27日起強制員工接種新冠疫苗。（市府提供）

繼紐約市長白思豪(Bill de Blasio)月初宣布，全市所有私營企業須於本月27日起強制員工接種新冠疫苗後，關於曾感染新冠病毒且已具備高濃度抗體的個人，是否可免於強制接種令的討論甚囂塵上；律師表示訴訟市府有很大幾率獲勝，為該小眾特殊人群開豁免綠燈。

白思豪此番疫苗強制新規預計將影響18萬4000家企業，要求已經返崗上班的私企員工須在12月27日前至少接種一針，只接種了一針的員工須報告計畫接種第二針的日期，遠程上班的員工可暫時不被要求強子接種，因醫療和宗教原因不能接種者可獲得豁免。

「最近不少私企雇主和個人來法律咨詢，認為這一規定不合理。」律師吳聖洋表示，來咨詢人群的共性為曾感染過新冠病毒，天然抗體濃度很高，甚至和接種了兩針新冠疫苗的人差不多，「因為擔心疫苗副作用，譬如對中青年男性心臟有危害，造成心肌炎等後遺症，來咨詢的人士都不想冒健康風險，想要訴諸法律途徑獲得豁免。」

吳聖洋發現，根據現有的醫療報告， 天然抗體和疫苗抗體在Omicron出現之前，針對不同變種的效用不同，疫苗抗體被證實比天然抗體有效；但自Omicron誕生以後，兩種抗體的效用就越接近，幾乎都沒有什麼防護力，甚至一些醫學論文指出，天然抗體防護力要好於疫苗抗體，且前者的持續性要超過疫苗抗體的留存度。

「所以這一人群的確非常特殊，應該被納入政府的豁免範圍裡。」吳聖洋說，如果相關人群需要對市府提訴，勝算很大，且有可能很快獲得豁免令，「前提是提訴人必須曾經得過新冠，目前持有陰性檢測報告，在訴訟前兩周抗體濃度為Moderate/Strong Postive。」

吳聖洋說，此次訴諸的程序為向聯邦法院對市府提起訴訟，因市府在制定相關政策時違反了正當程序原則，「沒有考慮到對這類人群的傷害，沒有進行深入的分析 ，沒有說明為什麼得過新冠的人群還有接種兩針的必要性。」

他說，政策制定者需要在做決策時平衡公共利益和特殊人群的利益，如果勝訴，將為滿足條件的特殊人群獲得豁免，並要求政府修改相關規定。

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