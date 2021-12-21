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紐約布碌崙華裔女泳將「游」進大學 菲爾普斯獻上祝福

記者顏潔恩／紐約報導
顏美亞(中)近來榮獲獎學金就讀愛歐納學院，成為游泳校隊的一員。(取自Instagram)
顏美亞(中)近來榮獲獎學金就讀愛歐納學院，成為游泳校隊的一員。(取自Instagram)

布碌崙(布魯克林)一名華裔女高中生因出色的游泳成績，近來榮獲獎學金就讀紐約州的愛歐納學院(Iona College)，成為游泳校隊的一員，未來可期；她在推特分享喜訊，美國著名泳將菲爾普斯(Michael Phelps)也在留言區送上祝福。

今年17歲的顏美亞(Meeya Yan，姓名皆音譯)，4歲開始接觸游泳，展露異於常人的天份，四年級時便四處參賽；在就讀漢密爾頓堡高中(Fort Hamilton High School)時，她除了經常為校出征，同時也是貝瑞吉天主教青年會(Catholic Youth Organization)的游泳隊員。

顏美亞後來轉學至Fontbonne Hall Academy就讀，不久前成功獲得愛歐納學院錄取；該校參與美國國家大學體育協會(NCAA)的最高級別(Division 1)賽事，在預算、設施、體育獎學金方面更具優勢，獲得錄取相當於肯定顏美亞在游泳方面的潛力。

她將這個喜訊分享在推特上後，驚喜地得到菲爾普斯的關注，該名曾摘下23枚奧運金牌的泳將，在留言區歡迎顏美亞加入該校成為泳隊的一員，並預祝在大西洋都會競技聯盟(Metro Atlantic Athletic Conference)賽中取得非凡成績。

顏美亞表示，希望有朝一日能成為一名教師或游泳教練，成為下個時代孩子們的榜眼，回饋社區；此外游泳賽事在新冠疫情期間停辦，讓她更懂得游泳對自己的意義，「無論一天安排如何，每日的訓練讓我找到內心的平靜，而比賽是讓她獲得進步的方式。」

游泳 推特 布碌崙

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