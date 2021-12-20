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僑校造句作文比賽 300多名學子參加

記者顏嘉瑩／紐約報導

為了鼓勵年輕學子透過寫作，增強對中華文化及語言的興趣，紐約華僑學校日前舉辦「2021年秋季造句作文」比賽，吸引300多名二年級至高中學生參加；僑校於近日公布得獎名單，其中就讀小學四年級的譚嘉欣，描述自己與家人共度中秋的經過，獲得作文比賽小學組一等獎；張進銘則是贏得三年級組造句比賽第一名。

此次的造句作文比賽，針對小學二至三年級進行造句比賽，四年級至高中則是作文比賽；僑校校長王憲筠表示，造句和作文不僅培養學生們對於文章的理解，且訓練學生用中文表達信息的能力，平時經常鍛練造句和作文，除了提升中文能力，同時紀錄隨筆短文和日記等人事物的回憶，也是一件非常有意義的事。

300多名學生參加比賽，經一個多月的評選後，僑校日前公布得獎名單；其中造句比賽二年級組前三名依序為：余健為、李子朗、龍沛瑜；三年級組前三名依序為張進銘、關俊澤，和祁頌懿。

作文比賽小學組前三名依序為譚嘉欣、陳俊萊、李凱欣，佳作黃天佑；初中組前三名依序為陳柔冰、陳天熙、曾廉晶；高中組前三名依序為：黃少明、周潔喜，和蘇凱琳等。

獲得小學組第一名的譚嘉欣以「我最喜歡的節日」為題，講述全家一起過中秋節的經過，其中提到媽媽準備的豐盛飯菜和爸爸與全家人分享小時候中秋的回憶，還有全家人相約在明年中秋，將掛燈籠、點蠟燭的溫馨情景，獲得第一。

造句比賽三年級組第一名得主張進銘則是以十句流暢的造句內容，獲得評審青睞。

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