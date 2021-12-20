法拉盛春節遊行 明年2月5日登場

2022年法拉盛「農曆新年大遊行」訂於2月5日登場，計畫邀請8000人參與，展現亞裔社區疫後的團結與繁榮。(記者牟蘭／攝影)

隨著新冠疫苗 普遍接種，2022年法拉盛「農曆新年大遊行 」訂於2月5日(周六)登場，活動籌備委員會表示，計畫邀請8000人參與，州長霍楚(Kathy Hochul)已確認參與；為避免疫情 擴散，所有參與者都要完全接種疫苗。

主辦單位法拉盛華商會(FCBA)理事長王耀明表示，去年疫情爆發，為避免疫情傳播，今年的春節遊行取消，隨著疫苗的普遍接種，明年重啟春節遊行，歡迎社區各界共襄盛舉，與外族裔共慶佳節。

華商會首席顧問杜彼得表示，亞裔社區常受到政府忽視，過去一年更經歷多重打擊，他期盼通過遊行活動向外族裔展示中華文化，提升華人在美地位。

杜彼得表示，虎年遊行因疫情，縮減參與人數至8000人左右，所有參與者都要完全接種疫苗，並戴口罩防止病毒傳播；也將邀請下任市長亞當斯(Eric Adams)參與。

農曆新年大遊行負責人王能表示，遊行隊伍只允許出現介紹各組織名稱的橫幅，需與慶祝新春的文化活動相關；每個遊行隊伍至少要20人以上，花車、遊行隊伍都要提前報名，其中花車的報名截止時間為明年1月15日，不允許活動當天突然加入。

市警109分局局長歐康納( John O'Connell))表示，遊行當天上午9時開始，羅斯福大道和北方大道之間的友聯街禁止車輛通行，10時30分起，遊行路線的街道禁行車輛；遊行結束後，市清潔局將清潔路面，預計下午1時30分至2時解除封路。

歐康納補充，停在39大道夾138街的停車場內的車主，需在遊行日上午10時30分前取車，否則將等至遊行結束、封路解除後才能取車；警方也會在暫時禁止停車地區張貼標示，若車輛未按時開走，會被拖到指定地點，但不會收到罰單，車主可撥打311獲得汽車位置並取回。

遊行隊伍將從109分局門前出發，沿著友聯街行至三福大道(Sanford Ave)右轉，隨後轉入緬街，行至39大道右轉，終點設在飛越皇后大樓前。想要報名遊行的團體，請致電(718)353-2320諮詢詳情。

國會眾議員孟昭文、州眾議員金兌錫、市議員顧雅明及多位民選官員的華裔代表參與介紹會，表示支持。