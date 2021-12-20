我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

李靚蕾再嗆王力宏：認不認召妓、約砲、劈腿

法拉盛春節遊行 明年2月5日登場

記者牟蘭／紐約報導
2022年法拉盛「農曆新年大遊行」訂於2月5日登場，計畫邀請8000人參與，展現亞裔社區疫後的團結與繁榮。(記者牟蘭／攝影)
2022年法拉盛「農曆新年大遊行」訂於2月5日登場，計畫邀請8000人參與，展現亞裔社區疫後的團結與繁榮。(記者牟蘭／攝影)

隨著新冠疫苗普遍接種，2022年法拉盛「農曆新年大遊行」訂於2月5日(周六)登場，活動籌備委員會表示，計畫邀請8000人參與，州長霍楚(Kathy Hochul)已確認參與；為避免疫情擴散，所有參與者都要完全接種疫苗。

主辦單位法拉盛華商會(FCBA)理事長王耀明表示，去年疫情爆發，為避免疫情傳播，今年的春節遊行取消，隨著疫苗的普遍接種，明年重啟春節遊行，歡迎社區各界共襄盛舉，與外族裔共慶佳節。

華商會首席顧問杜彼得表示，亞裔社區常受到政府忽視，過去一年更經歷多重打擊，他期盼通過遊行活動向外族裔展示中華文化，提升華人在美地位。

杜彼得表示，虎年遊行因疫情，縮減參與人數至8000人左右，所有參與者都要完全接種疫苗，並戴口罩防止病毒傳播；也將邀請下任市長亞當斯(Eric Adams)參與。

農曆新年大遊行負責人王能表示，遊行隊伍只允許出現介紹各組織名稱的橫幅，需與慶祝新春的文化活動相關；每個遊行隊伍至少要20人以上，花車、遊行隊伍都要提前報名，其中花車的報名截止時間為明年1月15日，不允許活動當天突然加入。

市警109分局局長歐康納( John O'Connell))表示，遊行當天上午9時開始，羅斯福大道和北方大道之間的友聯街禁止車輛通行，10時30分起，遊行路線的街道禁行車輛；遊行結束後，市清潔局將清潔路面，預計下午1時30分至2時解除封路。

歐康納補充，停在39大道夾138街的停車場內的車主，需在遊行日上午10時30分前取車，否則將等至遊行結束、封路解除後才能取車；警方也會在暫時禁止停車地區張貼標示，若車輛未按時開走，會被拖到指定地點，但不會收到罰單，車主可撥打311獲得汽車位置並取回。

遊行隊伍將從109分局門前出發，沿著友聯街行至三福大道(Sanford Ave)右轉，隨後轉入緬街，行至39大道右轉，終點設在飛越皇后大樓前。想要報名遊行的團體，請致電(718)353-2320諮詢詳情。

國會眾議員孟昭文、州眾議員金兌錫、市議員顧雅明及多位民選官員的華裔代表參與介紹會，表示支持。

遊行 疫情 疫苗

上一則

紐約中華公所 周四提供莫德納補強針

下一則

僑校造句作文比賽 300多名學子參加

延伸閱讀

華女寄4萬元支票被竊 警緝亞裔女嫌犯

華女寄4萬元支票被竊 警緝亞裔女嫌犯
華女郵寄支票至法拉盛被竊逾4萬元 警緝嫌犯

華女郵寄支票至法拉盛被竊逾4萬元 警緝嫌犯
亞裔男子涉搶法拉盛錫克教堂50元 警緝嫌犯

亞裔男子涉搶法拉盛錫克教堂50元 警緝嫌犯
法拉盛免費疫苗接種 華人踴躍 黃敏儀鼓勵打補強針

法拉盛免費疫苗接種 華人踴躍 黃敏儀鼓勵打補強針
紐約州府：法拉盛地區熬過疫情 經濟再度崛起

紐約州府：法拉盛地區熬過疫情 經濟再度崛起

熱門新聞

陳乃霓日前與家人到夏威夷渡假，不幸發生游泳意外，於12日在檀香山(Honolulu)驟逝。(陳乃霓舞蹈團提供)

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

2021-12-13 16:45
華人購房通過中間人兌換本票被跳票，總損失超50萬元，無奈求助華人社團。(記者張晨/攝影)

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

2021-12-14 10:16
孔廈七旬空巢華裔耆老跳樓亡，死前抑鬱嚴重。(記者張晨/攝影)

走不出喪夫痛 曼哈頓七旬空巢華婦 疑抑鬱跳樓亡

2021-12-15 14:23
州長霍楚表示，新冠疫情在感恩節後出現了「令人驚恐的反彈」；圖為紐約市民在曼哈頓接受病毒檢測。(路透)

紐約州新冠住院猛增7成 「令人驚恐」

2021-12-15 02:29
Omicron變種病毒侵入紐約，促使更多成人和兒童積極接種疫苗，在皇后區貝賽的KCS社區中心疫苗站，等候打疫苗的民眾大排長龍。(記者曹健╱攝影)

紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種

2021-12-16 19:51
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖，不能在紐約製造混亂。（美聯社）

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

2021-12-12 10:10

超人氣

更多 >
李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明
By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉
李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友

李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友
王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣

王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣
「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包

「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包