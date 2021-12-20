紐約台灣商會暨青商會 45周年年會

紐約台灣商會暨青商會在法拉盛舉辦45周年年會，劉醇逸與顧雅明等到場。(記者牟蘭／攝影)

紐約台灣商會暨青商會日前在法拉盛舉辦45周年「承前啟後、永續輝煌」年會，會長江俊霖表示，疫情 爆發後，重創紐約經濟，但商會在疫情初期伸出援手，為社區捐贈大量的防疫 物資，期盼未來繼續努力，共創輝煌。

年會在新木蘭海鮮酒樓舉辦，由前任會長莊振輝主持，逾百位會員參與；江俊霖表示，疫情爆發後，紐約經歷了艱辛的兩年，經濟與民生受到打擊，但紐約的台商、僑胞展現出寬厚的品格，積極舉辦公益活動、捐贈口罩，為社區帶來正向力量。

闊別兩年，江俊霖說，紐約台灣商會首次舉辦實體年會來之不易，希望可藉此促成同胞交流，共同學習與面對疫情帶來的艱鉅挑戰；他說，商會將秉持傳統，將上一輩的經驗傳承給年輕一代，開創台商的新面貌，守住台灣文化的根。

駐紐約台北經濟文化辦事處長李光章感謝歷屆紐約台灣商會會長的努力，多年來會員人數不斷增加，為台商溝通搭建平台；他稱讚海外台商的愛心，疫情初期為當地捐贈大量防疫物資，也同時心系家鄉，在台灣為弱勢群體修建養老院 與學校等。

劉醇逸、顧雅明、州眾議員金兌錫辦公室高級顧問楊愛倫以及紐約華僑文教中心主任陳永豐等人到場支持。