亞當斯室內就職典禮 恐因疫情升溫變動

亞當斯日前宣布將在布碌崙的國王劇場舉行市長就職典禮，恐怕因疫情升溫受到影響。(Getty Images)

即將上任成為史上第二位非洲裔紐約市長的亞當斯 (Eric Adams)日前宣布，明年將在布碌崙(布魯克林)的國王劇場(Kings Theatre)舉辦就職儀式；但新冠變種病毒 造成紐約市疫情升溫，在室內舉行的這場儀式可能受到影響，若屆時情況緊急可能做出變動。

「就職典禮是一場具有政治象徵的盛會，闡述新市長想要傳達的信息」，紐約亨特學院(Hunter College)公共政策教授維泰黎迪(Joseph Viteritti)表示；對亞當斯來說，在疫情升溫的前景下是否堅持在室內舉行聚會，將陷入關於公共健康及政治風險方面的議論，「這是關乎以身做則的政策決定。」

如果是的話，這在某種程度上說明，他在爭取城市全面開放時必定會採取積極的病毒預防措施。

城市大學流行病學教授Denis Nash也警告避免大型聚會在室內舉行，表示在民眾不戴口罩 的情形下，變種病毒Omicron在封閉空間有快速傳播率；只要一個人是病毒攜帶者，就很可能引發群體感染，建議亞當斯的就職典禮至少要確保賓客戴口罩、做好檢測、還有室內通風系統。

國王劇場能容納3000人，出席者必須出示接種疫苗卡，但聲明中並未寫明賓客是否需要全程戴口罩；亞當斯的發言人Evan Thies表示，會把突發狀況考慮在內，無論怎樣都會以安全第一行事，具體的防疫規定要在接近日期時，以屆時的情況為考量標準再決定。

該地點也將成為候任市主計長蘭德(Brad Lander)、連任的市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)的就職典禮場地，但威廉姆斯日前爆出確診新冠，未透露最新安排；蘭德團隊則說對病例上升確實感到擔憂，正和亞當斯團隊密切溝通中。