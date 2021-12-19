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共和黨州長參選人李修頓訪中華公所 反對社區設遊民所

記者張晨顏潔恩╱紐約報導
李修頓拜訪中華公所，與僑領探討治安、教育、遊民所等議題。(記者張晨/攝影)
李修頓拜訪中華公所，與僑領探討治安、教育、遊民所等議題。(記者張晨/攝影)

影音來源：記者張晨

參選紐約州州長的長島國會眾議員李修頓(Lee Zeldin，前譯澤爾丁)18日拜訪紐約中華公所、布碌崙(布魯克林)8大道華社，並參加多場華社活動，就教育、公共治安、興建遊民所等與社區僑領交流；他稱通過其亞裔妻子看到和了解移民以及亞裔社區的不易，他支持警察執法，打擊仇恨犯罪，倡導特許學校和資優班「因材施教」，反對在社區建立更多收容所。

41歲的李修頓是最早宣布參選州長的共和黨人，出生於長島，是一名退伍軍人，曾上過伊拉克戰場；他曾擔任州參議員，2014年成為國會眾議員連任至今，也是前總統川普的堅定擁護者；在今年6月共和黨黨部非正式最新民調中，贏得了超85%各郡共和黨高層的青睞。

紐約州長的國會眾議員李修頓，18日首次造訪布碌崙8大道華社。(記者顏潔恩╱攝影)
紐約州長的國會眾議員李修頓，18日首次造訪布碌崙8大道華社。(記者顏潔恩╱攝影)

李修頓表示，目前一些決策者和教育領導者大力推崇「所有孩子都是一樣的，試圖把所有人放在一間教室中」，但這卻在無形中打壓了一些天賦異稟的孩子，如果根據學生的特性「因材施教」，他們畢業後將會比所謂「公平教育」更能發揮出潛質，並為社會作出貢獻。

公共治安方面，他反對保釋金改革法案，批評這項法案通過後，導致全州的犯罪率增加，警察和法官都無能為力；並指出政府應增加對執法人員的支持。

對於市府在三區華社修建遊民收容所，李修頓亦表示反對，「政府的職責在這個問題上被忽視和轉移了，更應該關注如何將人們從收容所中救出，讓他們回歸正常生活，而非建立更多類似的機構，影響社區治安和生活質量。」

李修頓當日並前往8大道收容所地址前，表示市府不該隨意侵入當地居民視為家園的地方，也不能在沒有社區溝通的情況下就實行政策；但他也說新市府只有不到幾周就會上崗，全市的發展將有全新策畫，應就此議題展開公聽會，讓民眾的聲音被聽到，這也將幫助重新建立社區對市府的信任。

針對現任州長霍楚(Kathy Hochul)在防疫政策上採取較激進態度，李修頓則認為這些防疫令對企業、小商家來說相當為難，做生意時要避免和違反規定的顧客陷入紛爭，往往因此感到負擔；業者在新冠疫情期間已停業數月，為了恢復室內作業還要嚴重遵守防疫令，經濟受到重挫，州府現在應為他們做更多考量。

紐約州長的國會眾議員李修頓，18日首次造訪布碌崙8大道華社。(記者顏潔恩╱攝影)
紐約州長的國會眾議員李修頓，18日首次造訪布碌崙8大道華社。(記者顏潔恩╱攝影)

共和黨 教育 防疫

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