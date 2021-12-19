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戶外用餐永久化 交通局和規畫局訪皇后區討論

編譯孫梁╱綜合17日電
疫情期間，餐館外用餐設施已在全市普及，之後將永久化。（美聯社）
疫情期間，餐館外用餐設施已在全市普及，之後將永久化。（美聯社）

疫情期間，餐館外用餐設施已在全市普及，但未來的形式可能大不相同，為了落實市府的「戶外用餐永久化」計畫，市交通局(DOT)和規畫局(DCP)將走訪全市五區，向各區區長、市議員和社區理事會通報落實市府計畫的實施步驟，實地訪問本月初已從皇后區開始。

戶外用餐設施雖已確定永久化，但目前的規定仍是暫行指南，包括易於拆除和移動、便於清掃積雪、不能妨礙市政工程以及不可封閉。更重要的是，餐館還需為占用公共用地繳費、需遵守占地面積、使用何種建材和可提供何種服務等規定。

市交通局公共用地部門主任維登霍夫(Emily Weidenhof)說，「戶外用餐設施涉及到街道和人行道的許多問題，必須通盤考慮，以保證在新指南的指導下，用餐設施做到潔淨、有吸引力和維護良好。」

餐館的戶外用餐設施始於2020年夏，市議會今年4月決定准許永久化，但相關的法規、設施建造許可與費用等，則需待市府2023年完成立法程序才能確定。

戶外用餐設施由市交通局管理，規畫局上月取消了有關戶外用餐的規定，以便交通局不受現行政策的影響，制定永久性的法規。但在交通局的法規出台前，暫行指南仍然有效，餐館需自行確定其戶外設施符合市府的規定。餐館能否遵守以及若不遵守該如何處理，是交通局和規畫局在皇后區與社區代表討論的重點。

西皇后區第二社區委員會會長說，「部分設施說是在戶外，其實為完全封閉型，但他們不查看接種證明，說在戶外用餐不用檢查。因此，我到這樣的餐館吃飯寧願選擇室內，畢竟至少還看接種證明。」

交通局表示，新計畫初始階段的執法力量還不強，今後如果接到社區舉報的不安全問題，他們將及時回應。交通局還說，清潔局最近在法拉盛拆除了許多餐館的戶外用餐設施。

皇后區理事會作為本區的諮詢機構，10月在市議會表決前數日，以7比6的投票否決了「戶外用餐永久化」。投反對票的南歐松公園(South Ozone Park)第十社區委員會會長說，餐館根據新指南申請建造戶外用餐設施之前，希望社委會能得到通報，以獲得餐館申請的副本，知道餐館的具體計畫，如果申請與新指南不符，他們可在設施建造之前提出意見。

交通局目前在網上徵詢意見，定明年1月舉行線上討論會，新指南初稿定3月公布，明年秋天形成最終方案。

皇后區 法拉盛 疫情

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