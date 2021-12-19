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紐約同源會表彰華裔老兵 頒國會金、銅勳章

記者張晨╱紐約報導
紐約同源會向大紐約地區二戰華裔退伍老兵頒發國會金質勛章和銅星勳章。(記者張晨╱攝影)
紐約同源會向大紐約地區二戰華裔退伍老兵頒發國會金質勛章和銅星勳章。(記者張晨╱攝影)

影音來源：記者張晨

紐約同源會(CACAGNY)與華裔二戰退伍軍人表彰項目(Chinese American WWII Veterans Recognition Project)，18日在曼哈頓華埠孫逸仙中學向大紐約地區二戰華裔退伍老兵頒發象徵美國公民最高榮譽的「國會金質勛章」(Congressional Gold Medal)和銅星勳章(Bronze Star medal)。

典禮在紐約同源會前會長陳慧華的主持下拉開序幕，她表示，目前估計有500至1000名二戰華裔退伍軍人仍健在；同源會之所以耗費多年籌備頒獎，更有幸得到了許多慷慨捐助者合作，就是為了確保每位經過驗證的華裔退伍軍人或近親都獲得官方復制的金質獎章，讓每一位二戰華裔軍人在戰場上的付出都能得到認可。

前同源總會會長熬錦賜(Edmond Gor)表示，早年間提出對參加過二戰的華裔退伍軍人給予表彰，並在全國各地推動「二戰華裔老兵國會金質勛章法案」(Chinese American World War II Veterans Congressional Gold Medal Act)；陳慧華、紐約華裔美國退伍軍人會前任主席黃建中、包括已故攝影師李揚國，皆曾促請紐約議會通過法案。

當天典禮共分成三個時間段頒獎，華裔老兵Sydney Tom、Koon Y. Yee獲得銅星勳章，並由其後代代領。

紐約同源會現任會長黃友興表示，同源會為成功支持這個國家級的活動而自豪，也因項目的背後有許多華裔美國人鍥而不捨地付出而感恩。

黃友興說，「我們感激地記住『最偉大的一代』，以及他們為美國服務的堅忍、英雄主義和愛國精神。」

Koon Y. Yee的後代(右)代為領取銅星勳章。(記者張晨╱攝影)
Koon Y. Yee的後代(右)代為領取銅星勳章。(記者張晨╱攝影)

華裔 華埠 李揚國

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