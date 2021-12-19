紐約州連2日新增病例破2萬 霍楚擬下學年頒布校園接種令

霍楚計畫在明年秋季新學年開課前，頒布校園疫苗接種令。（路透）

受新冠變種病毒Omicron持續威脅，紐約州 連二日創下去年3月疫情爆發以來，單日確診人數新高，17日新增2萬1908例確診病例；面對疫情升溫，州長霍楚(Kathy Hochul)也計畫在明年秋季新學年開課前，頒布校園疫苗 接種令，相關條令將在明年1月間商討。

自Omicron病例出現以來，紐約州新冠確診病例不斷飆升，18日再次突破前一日的新高，幾乎逼近2萬2000宗病例；17日紐約州共有29萬930個新冠檢測，確診率達7.53%，過去平均一周的確診率是6.29%，紐約市 也達到5.23%。

根據最新數據，17日紐約州住院人數上升至3909人，而被安排至加護病房看管的患者共有745人，59人因疫病死，其中11人來自紐約市；17、18日兩天內，州府一共為紐約民眾接種了13萬5121劑的疫苗。

霍楚日前接受新聞電視台採訪時指出，計畫在明年秋季公校新學年開課時推行疫苗令，「這個舉措很重要，我們有必要這麼做」；但在此之前須由州立法機關先點頭通過，她表示明年1月相關人員將針對該議題會談，在新學年前就會有結果，「這絕對是我們現在特別看重的防疫措施。」

紐約市擁有全美最大公校系統，一旦政策推行將影響約90萬學生，而候任市長亞當斯(Eric Adams)曾表態支持校園疫苗接種相關防疫令；目前加州是全美唯一針對學生實行疫苗令的州，但紐約市諸多私人學校也已制定了疫苗令，強制學生接種疫苗。