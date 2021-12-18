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紐約華人公布「未來十年參政展望」 推動下一代參政

記者顏潔恩／紐約報導
美國紐約多族裔聯盟發表未來十年紐約華人參政的展望藍圖。(記者顏潔恩/攝影)
美國紐約多族裔聯盟發表未來十年紐約華人參政的展望藍圖。(記者顏潔恩/攝影)

華人在美處境因新冠疫情愈發嚴峻，為團結華人力量、推動下一代參政，新成立的美國紐約多族裔聯盟17日在布碌崙(布魯克林)召開記者會，發表未來十年紐約華人參政的展望藍圖；聯盟主席林煜表示，華人最終要靠立法來保障安全，應主動參與政治，並把握十年一次的選區重畫，通過亞裔集中選民票選出能為其發聲的民選官員。

「美國是法治社會，人民在法律面前才有保障」，林煜表示猶太人、非洲裔在維護自身權益上作出多次的抗議反對，目前在法律上已形成保護；但針對亞裔的暴力和仇恨言論，犯罪者往往不需承擔責任，他以排華法案為例，美國通過立法對華人起到傷害作用，那麼如今要改變華人在美的命運，也要從法律的源頭下手。

他指出十年一次的選區重畫，將在2022年進行，華人一定要把握這次機會聲援，將亞裔集中社區併在一塊；不像華埠、法拉盛有亞裔民選官員，華人是時候聚集力量，爭取在布碌崙南區選出一名可以為他們利益發聲的亞裔代表，提出保護華人的議案，名正言順地將傷害亞裔者繩之於法。

美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊表示，儘管華人在美紮根的歷史悠久，但相比其他族裔的參政人數比例太少；第一、第二代華人移民專注在養家糊口，但所幸下一代人逐漸覺醒，非常關心主流社會發展，僑界領袖應發揮他們話語權助一臂之力。

他說，僑領要呼籲民眾登記成為選民、了解政綱、投選出心儀的民選官員，勿以忙於生計、沒時間為由將公民義務拋在腦後，有了積極的投票率，政治官員也就不得不重視華人的聲音；活動獲得紐約超過20個僑團的支持，僑領表示將會以此為目標，激發選民參政的熱情。

美國紐約多族裔聯盟發表未來十年紐約華人參政的展望藍圖。(記者顏潔恩/攝影)
美國紐約多族裔聯盟發表未來十年紐約華人參政的展望藍圖。(記者顏潔恩/攝影)

華人 亞裔 布碌崙

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