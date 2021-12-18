紐約中華公所 籌辦「抗疫英雄」表彰大會

中華公所常務會議，討論年關慶典、選舉就職及反對收容所事宜。(記者張晨／攝影)

紐約中華公所17日舉行常務會議，討論年關將近的財務、選舉就職以及活動慶典事宜，並重申對華埠 地區興建遊民所的反對；主席于金山表示，過去兩年中，諸多個人及組織與公所合作為提供幫助，所以明年春節前要特別舉辦「抗疫英雄」表彰大會，以表達對他們的感謝。

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在財務方面，于金山表示，中華大樓原本的地稅為每年12萬，後因前任主席伍銳賢向市府爭取到非營利機構地稅減免，現大樓地稅為4萬5000元，減稅有效期至明年7月，希望屆時新主席能繼續為此努力。

七大僑團也對下屆主席選舉及明年3月1日交接典禮及春宴的安排進行了討論，21日台山寧陽會館會提交下任主席候選人推薦名單，22日下午七大僑團將開會審核候選人資格；2022年1月12日在中華公所禮堂舉行下屆主席選舉，3月1日舉辦新舊主席交接及春宴。

對新建遊民收容所的反對，中華公所態度仍然堅決，于金山表示，華埠現在已有八間，基本可以說社區被這些地點所「包圍」，建議民選官員前來進行公聽會，聽取社區反對立場；此外，公所也已經發起請願簽名反對。

最後，公所計畫舉辦「抗疫英雄」表彰大會，表揚疫情 期間，凡是捐贈中華公所物資的單位及愛心人士、與公所合作發起新冠檢測 、疫苗接種的醫療團隊、以及免費派餐給長者的非營利機構。