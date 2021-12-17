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紐約市府出資整修展望公園「河谷」 有史以來最大筆資金

記者顏潔恩／紐約報導
「河谷」整修後構想圖。(展望公園聯盟提供)
「河谷」整修後構想圖。(展望公園聯盟提供)

市長白思豪(Bill de Blasio)日前聯合布碌崙(布魯克林)「展望公園聯盟」(Prospect Park Alliance)宣布，將對展望公園出資4000萬元進行大規模整修，成為紐約市有史以來獲得最大筆資金的公園。

「展望公園是布魯克林的後花園」，白思豪說當初自己就在該地舉辦婚禮，家庭成員也和其他市民一樣，經常到這個公園娛樂消遣，是個放鬆享受大自然的好去處；他提到這筆資金主要會整修公園東北部稱為「河谷」(The Vale)的區域，希望該區整修完畢後會再次迎來市民的造訪。

「河谷」約占27畝地的空間，座落於靠近弗萊布士(Flatbush)大道邊，希望在工程開啟後無需關閉整個公園，維修的地方包括在區域下方的兒童池塘、1890年興建卻已長久失修的地標景觀、以及玫瑰花園區域的三個設施整修；而市府將在未來一年進行周密的策畫工作，並舉行公聽會徵詢民眾的意見，工程將會在2023年底或2024年初正式展開，將耗時12至18個月，預計最早也要2025年才會完工。

展望公園在過去數年間已進行多項維修工程，包括受到超級風暴珊迪的園地、弗萊布士大道的圍欄、以及大軍廣場的拱門的修復等；該地標自1889年建造後也年久失修，市府去年底撥款890萬元進行整修，目前工程已展開中，同時也為公園自40年以來建立了一個新的入口。

展望公園聯盟主席Sue Donoghue對維修工作表示興奮，因設施老舊而較少民眾造訪，漸漸很多人都不知道該區域的存在，感謝有這個機會，能將「河谷」轉變成更有活力、活躍的場所，也為社區進行社交活動所利用；另一方面，她通過民意調查得知大眾都希望公園內能增設更多公廁，對此也正加入計畫中，讓日後造訪的人能有更好的體驗。

「河谷」整修後構想圖。(展望公園聯盟提供)
「河谷」整修後構想圖。(展望公園聯盟提供)
市府出資整修展望公園的年久失修的「河谷」區域。(展望公園聯盟提供)
市府出資整修展望公園的年久失修的「河谷」區域。(展望公園聯盟提供)

白思豪 布魯克林 布碌崙

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