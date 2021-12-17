疫情間捐贈防疫用品 史島警方表彰多個華人社團

史島巡邏指揮中心助理警司魏佳(中)，16日表彰多個華人團體。(史島互助會提供)

史泰登島巡邏指揮中心(Patrol Borough Staten Island)助理警司魏佳(Frank Vega)，16日表彰多個華人 團體，感謝他們在新冠疫情爆發後冒著風險，親自將防疫 用品捐贈給多個市警分局，幫助紐約市抗疫；服務社區30年的魏佳將於本月底退休 ，華人則帶著食物和蛋糕到場，共慶聖誕節，並為魏佳送上祝福。

與華社交情甚好的魏佳表示，回想到近兩年前疫情爆發，在防疫物資最需要也最短缺之時，來自布碌崙(布魯克林)和史島的華人組成義工團，挺身將這些用品帶到全市的醫院和警局；當時聯邦政府承諾發放的物資遲未發放，所幸聯合會的捐贈來得及時，助前線人員抗疫功不可沒。

魏佳說，在民眾居家避疫時，紐約市3萬5000名市警還在崗上，因為缺乏防疫用品，損失了多名警員；華人不僅提供金錢上的資助，更是親自運輸防疫物資，避免了更多感染病例出現。

另一方面，2020年還因佛洛伊德(George Floyd)事件掀起全美的反警風潮，許多警員都感到士氣低落；但史島華人踴躍為警員們送上熱食，在節日期間也造訪警局表達感激之情，令警員感受到社區的關懷，感謝美國紐約華人聯合會、史島互助會等團體的付出。

曾是日落公園轄區72分局局長、現掌管史島120、121、122、123四個市警分局的史島巡邏指揮中心的魏佳，將於31日退休離任；聯合會及互助會成員祝其退休生活幸福美好。