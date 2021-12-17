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法拉盛免費疫苗接種 華人踴躍 黃敏儀鼓勵打補強針

記者張心／紐約報導
市民在市府移動疫苗巴士前排隊等待接種。（記者張心／攝影）
市民在市府移動疫苗巴士前排隊等待接種。（記者張心／攝影）

市府疫苗巴士16日進駐法拉盛街頭，吸引了大批華裔民眾前往接種新冠疫苗；即將上任的法拉盛市議員黃敏儀，當日鼓勵所有符合條件的市民盡早接種補強針。

當日的疫苗注射及病毒檢測服務，由基督教角聲佈道團連同紐約市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)、市疫情檢測和追蹤小組(NYC Test and Trace Corp)聯合舉辦。

黃敏儀在市府移動疫苗巴士接種新冠補強針。（黃敏儀辦公室提供）
黃敏儀在市府移動疫苗巴士接種新冠補強針。（黃敏儀辦公室提供）

現場華語翻譯及義工楊先生表示，市府派出移動疫苗巴士和專業醫師，角聲考慮到在地華人的溝通需要，還特別派多名翻譯輪流在崗協助；楊先生提醒疫苗接種者，要攜帶有照片的有效證件，及以往的新冠疫苗接種證明，以免白跑一趟。

法拉盛自由猶太教堂(Free Synagogue of Flushing)疫苗站接種補強針，地址為凱辛納大道(Kissena Blvd)41-60號，每周七天、上午8時至下午8時開放，提供輝瑞、莫德納和嬌生疫苗，民眾無需預約，即可到場接種。

市民也可以訪問疫苗預約網頁https://vaccinefinder.nyc.gov/，尋找較近的疫苗接種地點，或致電(877)VAX-4NYC(829-4692)預約。

市民在市府移動疫苗巴士前排隊等待接種。（記者張心／攝影）
市民在市府移動疫苗巴士前排隊等待接種。（記者張心／攝影）

疫苗 法拉盛 檢測

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