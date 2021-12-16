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逾百華人示威 譴責萬齊家不作為

記者顏潔恩／紐約報導
上百民華人到萬齊家辦公室前示威，反對8大道建遊民收容所。(記者顏潔恩/攝影)
上百民華人到萬齊家辦公室前示威，反對8大道建遊民收容所。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)上百名華人15日到日落公園市議員萬齊家(Carlos Menchaca)的辦公室前示威，批評他自市府宣布8大道建遊民收容所以來，沒有關心事態發展；反對者表示，儘管萬齊家即將離任，但作為民選代表，到最後一刻都應盡職盡責，這也是對日後選區內民選官員的一種告誡，若不為選民爭權，就會受到抵制。

萬齊家辦公室當日並未開門，示威者將寫著「抗議選區議員不作為」的大型橫幅掛在其門口，譴責他由始至終未表態；反對者也高喊「我的選區我作主」，無論是地方、還是州、聯邦政府，在投入社區建案時一定要與社區溝通，不能恣意妄為。

亞裔維權大聯盟總召集人陳善莊表示，社區並非反對建收容所，只是不該選在繁榮商業區；8大道數十年的發展來之不易，不希望一夕之間就被摧毀；而民眾這幾個月以來積極示威，選區內民選官員毫不關心，發郵件詢問也得不到回應，希望接任的阿維萊斯(Alexa Avilés)能聽取民眾的心聲、幫助向市府傳達意見。

美國紐約華人聯合會理事長黃啟旺表示，自布碌崙7、8大道改單行道以來，華人便通過各種途經與萬齊家聯繫，但對方不回覆、不理睬；他希望當天的抗議能給日後的民選官員帶來告誡，不能不聽社區的聲音，否則將會用盡辦法施壓。

針對收容所建案，黃啟旺表示已將簽署的1萬份請願書交給選區內的民選官員，接下來也將持續宣傳，呼籲大眾關注發展；「我們會繼續抗爭，不會停」，黃啟旺說現在正在徵詢律師的建議，希望能有下一步實質性的措施阻止市府的建案。

萬齊家稍後發表聲明，支持選民表達意見的權利，他之所以無法親自出席是因為生病，但一直都在關注選民的聲音；他指責市長白思豪(Bill de Blasio)沒有與他或其他人談過這個項目，在建收容所這麼重大的議題上市府應和社區做足溝通。

上百民華人到萬齊家辦公室前示威，反對8大道建遊民收容所。(記者顏潔恩/攝影)
上百民華人到萬齊家辦公室前示威，反對8大道建遊民收容所。(記者顏潔恩/攝影)
華人示威者將橫幅掛在萬齊家辦公室門口，譴責他毫無作為。(記者顏潔恩/攝影)
華人示威者將橫幅掛在萬齊家辦公室門口，譴責他毫無作為。(記者顏潔恩/攝影)

8大道 華人 布碌崙

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