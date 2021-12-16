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角聲今免費接種新冠疫苗 系列活動迎聖誕

記者張心／紐約報導
角聲佈道團攜手眾教會，將舉辦多場聖誕節和新年慶祝活動。（記者張心／攝影）
角聲佈道團攜手眾教會，將舉辦多場聖誕節和新年慶祝活動。（記者張心／攝影）

角聲佈道團還訂於16日(周四)上午9時至下午5時，在法拉盛舉行免費新冠檢測疫苗注射活動，提供莫德納第一、二劑和補強針，及嬌生第一劑和補強針接種，群眾無需提前預約。

為慶祝即將到來的聖誕節和新年，角聲佈道團攜手眾教會，訂於24日至12月30日舉辦多場慶祝活動，祝福華人身心健康，祈願新冠疫情迅速遏制，以歌聲和歡笑幫助居民走出陰霾。

角聲連同紐約市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)、市疫情檢測和追蹤小組(NYC Test and Trace Corp)，訂於16日舉辦免費新冠檢測和疫苗注射活動，地點為法拉盛緬街42-35號中國銀行前，年滿12歲及以上市民，憑藉任何形式有效證件，都可以接種莫德納和強生疫苗及補強針，本次活動不提供輝瑞疫苗。

年底的四場節慶活動，首場名為「聖誕歌聲飛揚處處」，開始於24日下午7時，舉辦地點為角聲使命中心，地址為賀若斯哈汀快速道路(Horace Harding Expy)156-03號；25日上午10時和26日下午1時30分，將分別於法拉盛緬街42-35號二層的角聲福音廣場，以及長島新海德公園(New Hyde Park)傑瑞柯大道(Jericho Turnpike)1400號，舉辦兩場「哈利路亞何等教主」真光教會聖誕音樂會；12月30日下午7時至9時，角聲使命中心將上演「全城敬拜讚美音樂會」。

角聲紐約事工總幹事、角聲福音廣場總監陳熾牧師表示，新的變種病毒又在全球肆虐，仇恨亞裔的犯罪行為也在芝加哥、紐約等城市發生，人們的內心在這種動蕩的環境中充滿不安，歌聲和祝福能夠在此刻給予大家平安和撫慰，角聲佈道團攜手眾教會舉行系列活動，就是希望社區居民可以踴躍參與，一起獲得內心的平安喜樂。

多場慶祝活動入場不需提供疫苗接種證明，但須全程戴口罩。

長島真光教會孫雅章牧師、豐收華夏基督教會隋顯華長老、伯特利基督教會張亞倫牧師、全人教會代表等出席了記者會。

疫苗 檢測 法拉盛

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