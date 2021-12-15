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法拉盛居民 第7社委會陳情

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛遊民所計畫因引起社區不滿，多名華人日前在第七社區委員會例會上陳情，批評這個計畫日後對社區帶來的負面影響。(視頻截圖)
法拉盛遊民所計畫因引起社區不滿，多名華人日前在第七社區委員會例會上陳情，批評這個計畫日後對社區帶來的負面影響。(視頻截圖)

法拉盛遊民收容所計畫因缺乏與社區溝通，引起社區不滿，多名華人日前在皇后區第七社區委員會例會上陳情，批評這個計畫日後對社區帶來的負面影響，譴責負責這項建案的亞洲人平等會；與會者表示已在募款，若商討無果，計畫訴諸法律，力阻遊民所入駐法拉盛。

第七社委會13日晚舉行線上例會，與會社區人士陳熠表示，法拉盛遊民所最初聲稱提供給家暴受害者居住，但為保護家暴受害者權益，家暴庇護所不能對外公開明確地址，負責幫助華人家暴受害者的紐約勵馨婦幼關懷中心已明確澄清與此項計畫無關。

第七社委會指出，因法拉盛遊民所計畫以過渡性住房(Transitional House)申請，社委會與民選官員無權反對；但陳熠說，遊民所最初並非以過渡性住房形式申請，且設在車流量較大的市中心，尚未與社區溝通如何避免對社區帶來負面影響，希望第七社委會幫民眾陳情，也需要亞平會舉辦公聽會，解答社區民眾的擔憂，「我們不接受任何閉門會議」。

華裔婦產科醫生李綺梨表示，她已在診所發起反對遊民所的連署簽名，告知患者法拉盛面臨的困境；她說，法拉盛的遊民所計畫實施前，沒有告知社區，曝光後，多次前後說詞不一，誤導了社區民眾；她說，許多醫生已開始募款，若政府「一意孤行」，社區也計畫訴諸法律，力阻遊民所入駐當地。

皇后區商會主席兼執行總裁格列奇(Thomas J. Grech)代表1500多個會員發聲，也反對法拉盛遊民所的計畫。

第七社委會委員杜彼得表示，新冠疫情已重創了法拉盛社區的經濟，擔憂遊民所帶來的負面影響，他希望非營利組織能真正服務亞裔社區，聽取社區的意見。

法拉盛遊民所計畫因引起社區不滿，多名華人日前在第七社區委員會例會上陳情，批評這個...
法拉盛遊民所計畫因引起社區不滿，多名華人日前在第七社區委員會例會上陳情，批評這個計畫日後對社區帶來的負面影響；圖為遊民所設立的地址。(本報檔案照)
法拉盛39大道亞平會項目效果圖。（亞平會提供）
法拉盛39大道亞平會項目效果圖。（亞平會提供）
法拉盛遊民所計畫因引起社區不滿，多名華人日前在第七社區委員會的例會上陳情，批評這...
法拉盛遊民所計畫因引起社區不滿，多名華人日前在第七社區委員會的例會上陳情，批評這個計畫日後對社區帶來的負面影響。(視頻截圖)

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