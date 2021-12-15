為少數族裔女性提高薪資 民代籲通過家護公平薪酬法

民代、家護工人啟動公平薪酬運動，為少數族裔女性提高薪資、創造更多工作機會。（記者金春香/攝影）

包括州檢察長詹樂霞(Letitia James)、市公益維護人威廉 姆斯(Jumaane Williams)在內的多名民代和維權組織，14日齊聚曼哈頓聯合廣場，宣布啟動「家護人員公平薪酬」(Fair Pay for Home Care)運動，籲州府通過家庭護理公平薪酬法(Fair Pay for Home Care Act)，解決家護工作領域的薪酬和人數急劇短缺危機。

根據紐約市立大學研究生學院數據，紐約州 家護工作者的收入和整體生活水平在全國墊底，57%從業者需要福利補助，49%生活在貧困線邊緣，州內家護員工中91%為女性，77%為少數族裔女性。

市立大學數據顯示，若州府通過家庭護理公平薪酬法，能為35萬1000名如今從事家護工作的女性提供公平薪酬，其中包括28萬8000名少數族裔女性。

不久前紐約州消費者個人協助協會發布報告，顯示低收入 是導致紐約家庭護理員人數不斷下降的最主要原因；然而與此同時，紐約65歲以上人口數量預計會在接下來20年內增加25%，會進一步彰顯出需要照顧者與護理人員人數間不成正比而產生的問題。

家庭護理公平薪酬法能在接下來十年在州內為女性提供超過25萬個家庭護理職位，其中少數族裔女性能獲得18萬1000個新職位。

詹樂霞表示，疫情期間家護人員日以繼夜地工作，為有需要的人們提供照顧，是無名英雄，但多年來這些以少數族裔女性為主的從業者卻一直被少付工資、價值也被低估，如今是時候改變，公平對待這些辛苦照顧老年人和殘疾人士的員工。

威廉姆斯說，當前家護領域危機令員工生活在貧困之中，也迫使許多年長者和殘疾者人士不得不捨棄他們所需的服務，州府必須通過公平薪酬法案，保證員工拿到應得收入，吸收更多人加入這一領域工作，「州府預算案內容彰顯這個州的價值體系」。