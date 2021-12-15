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準市教育總監：疫情若持續上升 不排除再提供網課

記者金春香／紐約報導
候任紐約市教育總監班克斯表示，上任後不排除再次為紐約市公校學生提供網課選項。(美聯社)
候任紐約市教育總監班克斯表示，上任後不排除再次為紐約市公校學生提供網課選項。(美聯社)

準市教育總監班克斯(David Banks)日前表示，如果新冠疫情數字繼續上升，不排除再次為紐約市公校學生提供網課選項的可能；班克斯支持增建特殊高中，並採取不同錄取方式。

班克斯在與教育新聞網站「Chalkbeat」的訪談中表示，在與眾多家長對話後，他認為給學生提供一定程度的網課選項極為重要，「雖然最重要的事情還是保證學生能回到學校學習，但我們也了解到很多家長非常擔心，擔心在不斷持續的疫情下，孩子們的健康與安全。」

不過，將於1月上任的班克斯也稱，還不確定是否會在下一學期就提供網課選項。

如果在同一學年期間臨時開始提供網課選項，對多月來一直要求市長白思豪(Bill de Blasio)提供網課學習的家長來說是一個重大勝利，有些家長甚至不惜違背學校規定，將子女留在家中學習。

在特殊高中和資優班議題上，雖然班克斯明確表明自己支持保留及擴大，但他也說自己並不相信單一成績決定錄取的方式，「測試篩選在一些情況下也許是件好事，比如你去試鏡，或要展現才藝或天賦，但在教學上，篩選是帶有歧視性的，會讓一些孩子被拒之門外，我不認可這點。」

班克斯表示，若新建特殊高中，會在新的學校中採取不同的錄取方式，擴大後的資優班項目錄取方式也會改變。

在學校安全問題上，班克斯支持校園繼續由市警管轄，而不是移交給教育局，他指出大部分教師都歡迎校警，也認為他們的工作對學校至關重要。

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