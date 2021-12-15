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「紐約之鑰」擴大 5至11歲入室內娛樂場所 須疫苗證明

記者和釗宇／紐約報導
「紐約之鑰」14日擴大到五至11歲兒童，兒童進入餐館、影劇院等室內公共場合，也須出示接種紀錄。（美聯社）
「紐約之鑰」14日擴大到五至11歲兒童，兒童進入餐館、影劇院等室內公共場合，也須出示接種紀錄。（美聯社）

室內公共場所需提供疫苗接種證明的「紐約之鑰」(Key to NYC)14日擴大到五至11歲兒童，兒童進入餐館、影劇院等室內公共場合，也須出示接種紀錄；目前，全市17歲以下兒童和青少年已有近半至少接種一針，亞太裔兒童和青少年在各族裔中接種率最高。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，目前五至11歲兒童新冠感染的發生率在各年齡段最高，而接種疫苗將能幫助兒童有效抵禦感染；市府數據顯示，截至13日，全市已有近一半的五至17歲兒童和青少年至少接種一針，38.7%完全接種；其中，五至11歲兒童有31%至少接種一針，12至17歲青少年的單針接種率已達82%。

在五至17歲兒童和青少年中，亞太裔的接種率為各族裔最高，為84%，其中64%已經完全接種；西語裔、非洲裔和白人的接種率分別為47%、33%、35%。

根據「紐約之鑰」計畫，市府要求餐館堂食、影劇院和健身房等室內娛樂場所的顧客，需提供疫苗接種證明；民眾除了出示接種卡、「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，也可以透過手機下載由市府推出的「紐約市疫情安全」(NYC Covid Safe)應用程式，提供接種證明；市府已經更新「紐約市疫情安全」手機程式App，允許父母上傳子女的接種紀錄。

此外，白思豪還要求所有參加課後活動的兒童，如體育比賽、樂團、舞蹈團等活動，也須在14日之前至少接種一針。

此前，「紐約之鑰」計畫僅要求市民接種一針，但市府上周規定自27日起，12歲以上市民起必須完全接種才可進入室內公共場所；白思豪說，「我們希望保護所有人，包括兒童和青少年；我們知道，Omicron變種病毒可能對青少年造成巨大影響，我們需要整個家庭保證安全，如果兒童能夠確保安全，長者也就能安全。」

疫苗 白思豪 疫情

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