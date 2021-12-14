批紐約法拉盛遊民所計畫暗箱操作 民眾擠爆委員會陳情

法拉盛遊民所計畫因引起社區不滿，多名華人日前在第七社區委員會例會上陳情，批評這個計畫日後對社區帶來的負面影響；圖為遊民所設立的地址。(本報檔案照)

法拉盛 遊民所計畫因缺乏與社區溝通以及前後說詞不一，引起社區不滿，多名華人 日前在第七社區委員會例會上陳情，批評這個計畫日後對社區帶來的負面影響，要求負責這項建案的亞平會公開出面回應；與會者表示，她們已開始募集捐款，若商討無果，計畫訴諸法律，力阻遊民所入駐法拉盛。

第七社區委員會13日晚舉辦線上例會，因近期曝光的法拉盛遊民所計畫，引起社區不滿，會議開始25分鐘後，與會人數已達100人上限，不少民眾只能通過撥打電話參與當日的會議。

與會人士陳熠在會上表示，法拉盛遊民所最初聲稱提供給家暴 受害者居住，但為保護家暴受害者權益，家暴庇護所不能對外公開明確地址，負責幫助華人家暴受害者的紐約勵馨婦幼關懷中心已明確澄清與此項計畫無關，批評這項計畫缺乏透明性。

陳熠說，第七社區委員會指出因法拉盛遊民所計畫以過渡性住房(Transitional House)申請，社區委員會與民選官員無權反對；但他說，遊民所最初並非以過渡性住住房形式申請，且設在車流量較大的市中心，尚未與社區溝通如何避免對社區帶來負面影響，希望第七社區委員會幫民眾陳情。

對於是否收到亞平會的回應，陳熠表示，他當晚已收到相關機構的致電，但他說，目前社區需要亞平會舉辦公聽會，解答社區民眾的擔憂，「我們不接受任何閉門會議」。

參與會議婦產科醫生李綺梨表示，她日前已在診所發起反對遊民所的連署簽名，告知患者法拉盛面臨的困境；她說，法拉盛的遊民所計畫實施前，沒有告知社區，曝光後，多次前後說詞不一，誤導了社區民眾的判斷。

李綺梨說，第七社區委員會的例會上，皇后區商會主席兼執行總裁格列奇(Thomas J. Grech)代表當地的1500多個會員發聲，反對這項遊民所的計畫；她說，50個華人團體已連署寄信致繼任市長發聲反對，許多醫生已開始募款，若政府「一意孤行」，社區也計畫訴諸法律，力阻遊民所入駐當地。

第七社區委員會的委員杜彼得表示，來自不同領域的華人代表在13日的會議依次陳情，告知社委會面臨的困境；他表示，新冠疫情已重創了社區的經濟，擔憂遊民所計畫帶來的負面影響，他希望當地的非營利組織能真正服務亞裔社區，聽取社區的意見。