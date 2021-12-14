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紐約客談／亞裔服務組織加劇亞洲人不平等

紐約客談

市遊民服務局日前連放兩實錘，官宣曼哈頓華埠東百老匯91號和法拉盛39大道133-04號兩處，皆為市府「欽點」新一代遊民收容所，徹底揭發了亞洲人平等會「瞞天過海」暗箱操作的真面目。

前不久曼哈頓和法拉盛兩個華人社區接連被英文媒體曝出將建造遊民所的消息後，一石激起千層浪，從民選官員到街頭百姓，從商業巨賈到江湖遊俠，所有人在突如其來的「噩耗」面前迅速集結，高舉捍衛「Chinese American」的大旗，質問遊民所地皮所有者亞平會究竟為何出賣同胞。

面對眾人質疑，沉默數天的亞平會終於在日前打破沉默，但給出的不是真誠的解釋，而是赤裸裸的文字遊戲：從家庭中心(Family Center)到過渡性公寓樓(Transitional Apartment Building)，從可負擔住房(Affordable Housing)到支援性公寓(Supportive Housing)，在媒體、財團、政要面前，一天一種說辭，信誓旦旦說絕對不是遊民所，「踢皮球」要利益相關方找市府要說法，卻不料被市府直接打臉，徹底坐實就是遊民所的事實。

其實還是眾多社區資深人士眼光明亮，在消息爆發之初就嗅到事件精髓，「Shelter就是Shelter，叫什麼名字都無法掩蓋遊民所的本質」，在互聯網信息公開的時代，還發生如此的黑箱操作，是否還有更多不為人知，卻關乎華社同胞利益的交易，依舊在秘密進行？

本應該捍衛亞洲人利益的亞平會，卻不料在疫情重創華社之餘，在艱難爬起來的市民身上，加劇了一層不平等的烙印；待幾年後兩所遊民所落成，看誰還敢輕鬆愉悅地行走在這兩個中國城。

紐約客談，每周二至周六見報

法拉盛 曼哈頓 華埠

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