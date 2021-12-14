華裔移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外驟逝 享年62

陳乃霓日前與家人到夏威夷度假，不幸發生游泳意外，於12日在檀香山驟逝。(陳乃霓舞蹈團提供)

紐約知名華裔 舞蹈家陳乃霓(Nai-Ni Chen)，日前與家人到夏威夷度假時，不幸發生游泳意外，於12日在檀香山(Honolulu)驟逝，享年62歲；她創立的陳乃霓舞蹈團董事會13日發表聲明，表示死訊來的相當突然，不過做為一名華裔移民 舞蹈家，陳乃霓的作品深深根植於她的移民經歷，並影響了美國主流舞蹈界，舞團將致力保護她留下的文化遺產。

台灣出生的陳乃霓，四歲開始學習民族及民俗舞，並參加台教育部 的青年友好訪問團訪問16國、17歲時參與雲門舞集為舞團早期成員，後中國文化大學畢業後來到美國，繼續在舞蹈界找尋自己的聲音；陳乃霓於紐約大學舞蹈教育碩士畢業後，在該校任教，同時也在舞蹈工作室、美國及台灣等大學授課。

陳乃霓舞蹈團為陳乃霓於1988年成立，以創造與製作出色的舞蹈表演、培訓和教育機會為使命；身為編舞家和舞者的陳乃霓以獨特的編舞方法去反應其全球影響的文化承傳，在她的舞蹈生涯中，經常以華裔移民在美國的經歷、為社會和環境正義的鬥爭，還有種族與性別平等的議題為主題，以藝術的方式在舞蹈上呈現，在全美各地都有演出，此外舞團也受邀在全世界各地巡演。

陳乃霓在去年11月談到舞團的使命曾表示，做為一名移民藝術家，她希望向美國觀眾展示中華文化，以及東方舞蹈藝術與西方主流舞蹈的不同之處；她表示，由於美國的亞裔移民文化經常被忽視，她希望藉由藝術再提醒亞洲文化在美國歷史發展中的重要性，「我的願景是讓觀眾看到它、認識它並欣賞它。」

她曾表示，無論是當代舞蹈或傳統舞蹈，其重點都是讓人們意識到華裔在美國的存在，並且產生興趣去理解中華文化、認識到這項文化對社會的貢獻；她提到，希望藉此探討全球問題，並為移民文化帶來外界的認可與信任。

陳乃霓一生獲獎無數，曾多次獲得國家藝文基金會(National Endowment for the Arts)和新澤西州藝術委員會的編舞家獎金，同時也獲得各個基金會、藝術組織等的肯定，還於2020年獲教學藝術家協會和林肯中心教育傑出藝術家獎。

該舞團董事會主席Theresa Shubeck表示，對於陳乃霓的驟逝舞團感到非常傷心，舞團的心與其家人同在，並將致力保存她留下來的文化遺產。