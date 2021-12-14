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經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

記者張晨／紐約報導
華人購房通過中間人兌換本票被跳票，總損失超50萬元，無奈求助華人社團。(記者張晨/攝影)
華人購房通過中間人兌換本票被跳票，總損失超50萬元，無奈求助華人社團。(記者張晨/攝影)

布碌崙(布魯克林)近日有數名華人因買房或其他之需而透過中間人兌換銀行本票(Cashier's Check)，不想卻遭遇跳票，其中僅透過同一個中間人兌換的銀行本票就有51萬元被跳票。

數名受害者日前到美國亞裔社團聯合總會求助，據陳氏夫婦講述，因要購置房產，所有通過朋友介紹認識了以現金兌換銀行本票的中間人張某，在將5萬元現金交給對方後，於11月24日拿到本票，但因第二天是感恩節，他們在26日才前往銀行，但不想再查帳戶時發現跳票。

受害者石先生表示，他也是通過中間人張先生兌換了近2萬元本票，然後在感恩節前後通過銀行的ATM機存入，隨後也遭跳票。

中間人張先生也場，他表示，自己至多從中賺取一個百分點，此次他是通過一名居住在新澤西州李堡(Fort Lee)的一華裔男子去當地銀行兌換的本票。

張先生說，為保險起見，他還專門安排了一名司機帶著45萬元現金親至李堡的銀行，當面看著那名華裔男子將錢兌成本票並清點清楚後，才帶著本票回到布碌崙。

據張先生稱，在跳票後的第二天他即請律師前往銀行查問，被告知那名男子隨後又持身分證件回到銀行要求撤銷本票，導致這些本票跳票。

律師斯科拉里(Lisa Scolari)對此表示，受害者被騙後應第一時間向警方報案，另外因這些本票是跨州兌換，該案已涉及違反聯邦法律，受害者還應盡快向聯邦調查局(FBI)等部門舉報。

斯科拉里還表示，若這些本票為真，銀行不可能停止支付，因每張本票是由銀行擔保、以銀行自有資金開具並由出納員簽署；因此不存在購買者第二天持證件又返回要求銀行撤銷的現象，除非這些本票為假才會跳票。

亞總會會長陳善莊表示，該案受害者至少有十幾名，有的個人損失高達11萬元，共計金額已經超過了50萬元；但至今部分受害者選擇不報警，怕稅務局查稅；但騙徒正是利用了這一點，他呼籲更多受害者站出來，配合調查。

布碌崙 華裔 新澤西州

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