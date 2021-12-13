散播歡樂 下東城首辦節日遊行

多個單位12日在下東城共同舉辦首次的節日遊行活動。(Susan Avery提供)

曼哈頓下東城於12日舉辦首次「節日遊行 」(Holiday Parade)，主辦方、「New York Pacemakers」創辦人艾佛里(Susan Avery)表示，活動吸引了不少各個族裔的人來參加，而從今年起，她也將每年在節日季舉辦更大規模的遊行，讓所有人一起慶祝下東城的移民 多元文化。

遊行由下東城的蘇域柏公園合作委員會(Seward Park Cooperative Board)、50歲以上下東城年長者居民組成的舞蹈團體「New York Pacemakers」、市消防局和紐約市警共同舉辦。

艾佛里表示，由於疫情影響，下東城居民、商家，讓所有人都壟罩在恐懼之下，身為第三代下東城居民的她，希望藉由舉辦活動，來點亮社區氣氛、帶給大眾歡樂，同時也給藝文團體更多表現的舞台。

會取名叫「節日遊行」而非「聖誕遊行」，艾佛里說，她想要去掉宗教和種族色彩，舉辦一個任何宗教、所有族裔都能夠參與的活動，雖然首次舉辦，但遊行隊伍僅所到之處，都贏來歡呼，還有孩子熱情的上前打招呼、合照，其中也有不少亞裔 居民。

艾佛里表示，在遊行過後多個主辦方認為類似相當有意義，並承諾未來每年都將繼續在下東城舉辦節日遊行，希望能將遊行愈做愈大，成為下東城在節日季的招牌活動，並讓更多不同社區的人到下東城來，一起慶祝移民多元文化。