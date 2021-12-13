我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷

文在寅：美、中、北韓原則同意宣布韓戰正式結束

散播歡樂 下東城首辦節日遊行

記者顏嘉瑩╱紐約報導
多個單位12日在下東城共同舉辦首次的節日遊行活動。(Susan Avery提供)
多個單位12日在下東城共同舉辦首次的節日遊行活動。(Susan Avery提供)

曼哈頓下東城於12日舉辦首次「節日遊行」(Holiday Parade)，主辦方、「New York Pacemakers」創辦人艾佛里(Susan Avery)表示，活動吸引了不少各個族裔的人來參加，而從今年起，她也將每年在節日季舉辦更大規模的遊行，讓所有人一起慶祝下東城的移民多元文化。

遊行由下東城的蘇域柏公園合作委員會(Seward Park Cooperative Board)、50歲以上下東城年長者居民組成的舞蹈團體「New York Pacemakers」、市消防局和紐約市警共同舉辦。

艾佛里表示，由於疫情影響，下東城居民、商家，讓所有人都壟罩在恐懼之下，身為第三代下東城居民的她，希望藉由舉辦活動，來點亮社區氣氛、帶給大眾歡樂，同時也給藝文團體更多表現的舞台。

會取名叫「節日遊行」而非「聖誕遊行」，艾佛里說，她想要去掉宗教和種族色彩，舉辦一個任何宗教、所有族裔都能夠參與的活動，雖然首次舉辦，但遊行隊伍僅所到之處，都贏來歡呼，還有孩子熱情的上前打招呼、合照，其中也有不少亞裔居民。

艾佛里表示，在遊行過後多個主辦方認為類似相當有意義，並承諾未來每年都將繼續在下東城舉辦節日遊行，希望能將遊行愈做愈大，成為下東城在節日季的招牌活動，並讓更多不同社區的人到下東城來，一起慶祝移民多元文化。

多個單位12日在下東城共同舉辦首次的節日遊行活動。(Susan Avery提供)
多個單位12日在下東城共同舉辦首次的節日遊行活動。(Susan Avery提供)

遊行 移民 亞裔

上一則

台教育部與康乃爾大學簽獎學金合作備忘錄

下一則

紐約龍岡親義公所 劉國權等就任新主席

延伸閱讀

紐約聖誕老人遊行回歸 傳遞正能量

紐約聖誕老人遊行回歸 傳遞正能量
南卡假日鐘琴遊行 華人隊伍吸睛

南卡假日鐘琴遊行 華人隊伍吸睛
曼哈頓下東城12日首辦節日遊行 各族裔歡樂秀

曼哈頓下東城12日首辦節日遊行 各族裔歡樂秀
梅西遊行回歸 感恩節更熱鬧 民眾：美好紐約回來了

梅西遊行回歸 感恩節更熱鬧 民眾：美好紐約回來了
梅西遊行盛大回歸 時隔兩年民眾再享感恩之樂

梅西遊行盛大回歸 時隔兩年民眾再享感恩之樂

熱門新聞

莫虎(右)因周立波(左)涉名譽誹謗提告，法官駁回周立波方要求撤案的動議。(本報檔案照)

莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回

2021-12-10 15:53
萬秋明被大陪審團以二級謀殺與仇恨犯罪類別的一級嚴重性虐與竄改證據等六罪起訴。(本報檔案照)

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

2021-12-10 16:56
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖，不能在紐約製造混亂。（美聯社）

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

2021-12-12 10:10
霍楚再頒口罩強制令，室內公共場所全員須配戴，違者罰款遭起訴。(取自州長辦公室)

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

2021-12-10 14:03
州府奧伯尼的多家電視台，日前收到名為「中國黃道十二宮殺手」的信函；圖為加州警方公告有關「黃道十二宮殺手」的訊息。美聯社

紐約州府多家電視台 連收「中國黃道十二宮殺手」信函

2021-12-10 16:32
僑領舉手反對於華人社區建造遊民所。（記者張心／攝影）

法拉盛反建遊民所 質詢顧雅明：無論叫什麼 都是遊民所

2021-12-08 11:27

超人氣

更多 >
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂
錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人

錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人
龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人
媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播

媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播
封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？

封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？