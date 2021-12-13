法拉盛反遊民所簽名 2天收集約2.5萬

亞美凝聚聯盟社區巡邏隊(AAC)和民間巡邏隊，參與反對遊民所簽名抗議活動。（記者張心╱攝影）

「不要遊民所，要可負擔住房」(No Shelter, Yes Affordable Housing)萬人連署簽名活動12日在法拉盛 繼續進行，繼11日收集近1萬個簽名後，今日又有上萬群眾頂著寒風積極參與，兩日共計收集約2萬5000份簽名；活動得到50個華人 社團支持，發起人表示簽名匯總後，將呈遞給市長辦公室、市遊民服務局(DHS)、市議員辦公室和亞洲人平等會(AAFE)等相關單位，表明華人社區反對法拉盛遊民所的堅決態度，要求市府召開公聽會公開合約真相。

活動主要組織者陳熠表示，兩天共計在法拉盛街頭收集到1萬9282份簽名，網絡簽名有2500份，還有在老人中心等非營利機構收集的簽名，自11日至今集結的簽名約2萬5000份。 左二至四分別為陳鍵榕、陳熠、陳海靈，組織反對遊民所簽名抗議活動。（記者張心／攝影）

陳熠說，「我們得到超過100位義工的支持，大家早上8、9時就來到法拉盛，開設了近20個攤位，向來往的路人科普遊民所興建的事情，得到了民眾們的廣泛支持。」 法拉盛反遊民所抗議獲50個華人社團支持，兩日收集約2萬5000個簽名。（記者張心╱攝影）

陳熠指出，此次活動並不是反遊民，而是反對相關方處理的方式，「我們可以接受蓋可負擔公寓，或是老年人住房，但我們不接受政府在決策的過程中枉顧民眾的知情權。」

另一活動組織者陳海靈表示，政府應該把談好的合約公開，透明化之後的每一步決策過程，確保群眾可以參與所有的步驟。

簽名活動主要發起人之一的林敏芝，也集結溫州各社團為簽名活動站台應援，「法拉盛公車專用道的事情已經把大家搞怕了，現在又出遊民所這麼大的事，這關係到每一個在地華人的切身利益，必須要對政府施加壓力，不能枉顧華人的利益。」

活動主要組織者之一的陳鍵榕也表示，最近華埠 東百老匯大道要建「遊民收容所」，他連同一些社區人士去小商家訪問，結果發現大家並沒有收到政府的通知，完全是「被代表」同意了興建計畫，「這讓我們不禁要問，連續要在華社建造遊民所，之前究竟有沒有和社區溝通？」

陳鍵榕還指出，現在法拉盛遊民所雖然是說以家庭遊民為主，但萬一後來政府再做修改，讓有精神問題的遊民入住，誰又能保證這類變動不會發生？