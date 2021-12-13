簽名才知遊民所將建 痛斥亞平會出賣華社

逾兩萬名群眾在法拉盛街頭簽名站聲援，抗議市府在39大道建造遊民所。（記者張心／攝影）

華人 社團連日來在法拉盛 街頭發起簽名連署活動，組織民眾反對市府即將於39大道133-04號建造遊民所的計畫，獲得2萬多群眾積極響應參與；不少民眾表示是在看到簽名台海報時才知曉此事，無法用其他行為表達內心的憤怒，只能寫下自己的名字來抗議此番枉顧華裔選民情感的「黑箱操作」。

「我非常生氣是因為我們是被中國人自己騙了，亞平會這做的完全就是『漢奸』行為，出賣了社區華人的利益。」家住法拉盛的Lucy表示，她在當地居住多年，完全沒看到過幾個華人流浪漢，不懂為什麼要在華人社區建造一個名曰「服務本地社區遊民」的收容所，「遊民哪裡來的應該住哪裡去，華社根本不是流浪漢的主要來源，其他族裔為什麼不在他們的居住地建遊民所呢？」 逾2萬名群眾在法拉盛街頭簽名，抗議市府在39大道建造遊民所。（記者張心／攝影）

「我很同意，我不明白為什麼白人區、非裔區、猶太人區、西語裔區不建遊民所，為什麼三個華社同時收到通知要興建？」法拉盛居民熊先生表示，他非常氣憤，不僅自己簽名，也號召了親戚朋友一起來簽名支持，「我一問家裡人，大家都不知情，作為納稅人，我們有知情權，政府為什麼不通知？」

「我們親手一票一票選出來的市議員，他們現在在幹嘛？為什麼看不到他們站出來解決問題？」一起來到簽名台的張女士和郭女士表示，來美國20年了，從來沒有這麼缺乏安全感，「法拉盛市中心是我們衣食住行的主要街區，以後難道出來買個菜，都要擔心有流浪漢過來騷擾嗎？」 逾2萬名群眾在法拉盛街頭簽名站聲援，抗議市府在39大道建造遊民所。（記者張心╱攝影） 逾2萬名群眾在法拉盛街頭簽名，抗議市府在39大道建造遊民所。（記者張心／攝影）

在羅斯福大道開餐館的李女士說，平時就有外國人長相的流浪漢滿身大麻 味地進店討錢，「他們很蠻橫，直接打開冰箱門就拿走飲料，我們非常害怕，也不敢說什麼，只能向其他顧客道歉；以後要是建個遊民所在旁邊，生意要如何做？」