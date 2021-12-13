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「個別教育計畫」翻譯 擴大為永久性政策

記者張心／紐約報導
紐約市很多移民家長不了解可以要求個別教育計畫的翻譯服務；圖為一些家長和學生12日參加聖誕精靈聚會(Elf Con)。(路透)
紐約市很多移民家長不了解可以要求個別教育計畫的翻譯服務；圖為一些家長和學生12日參加聖誕精靈聚會(Elf Con)。(路透)

教育局(DOE)日前將兩年前試點的「個別教育計畫」(Individualized Education Programs, 簡稱IEP)翻譯項目，擴大為全市範圍內推行的永久性政策，致力於幫助擁有特殊兒童的家長，更好地了解市府提供的相關服務輔助計畫。

根據市府統計，紐約市作為移民之都，有大約7萬8000名殘疾學生，生活在英語為非母語的家庭中；長期以來，這些父母一直在努力將IEP翻譯為母語，不少學校也在助力完成這一過程，但無論是家長還是學校，都缺乏完整的資源及能力將該教育計畫翻譯得當。

市教育局在2019年開啟小範圍試點項目，集中翻譯學生的IEP，試圖解決特殊家庭家長幫助孩子獲得相關服務的語言障礙。IEP作為特殊兒童獲得市教育局相關服務的關鍵，一開始需經由當局評估，若孩童被歸類為聯邦政府所規定的具備13個障礙類別之一，就可加入IEP；之後，家長、老師以及校方人員需高度配合擬定適合孩子的學習計畫，IEP會議也將每年進行一次檢討，目的在於適時調配，根據孩子的能力和需求提供協助。

作為殘疾學生學業生涯的重要文件，IEP闡明了學生的個人目標和他們有權獲得的服務，如職涯心理輔導和小規模班級教育等。之前因為缺乏適當的翻譯版本，很多家庭很難了解孩子是否獲得了應得的服務；雖然之前的試點進展順利，但市教育仍舊在推行過程中，發現不少家長不清楚他們有獲得相關翻譯的權利。

「我發現很多西語裔父母還在努力鑽研英文原版的IEP，他們完全不知道自己可以要求翻譯。」幫助西語裔家庭了解特殊兒童教育的非營利組織Sinergia負責人喬丹(Paola Jordan)說，市教育局缺乏有效且精準的IEP翻譯宣傳，而且翻譯時間也要長達數周。

市教育局對此回應稱，他們會盡快完成翻譯工作，且正努力通過郵件、短信等方式通知家長IEP翻譯項目的存在，要求該服務的家長，可以致電(718)935-2013。

教育局 喬丹 紐約市

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