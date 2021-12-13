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台教育部與康乃爾大學簽獎學金合作備忘錄

記者顏嘉瑩／紐約報導
康乃爾大學與中華民國教育部簽署「台灣-康乃爾大學獎學金」合作備忘錄。(駐紐約經文處教育組提供)
康乃爾大學與中華民國教育部簽署「台灣-康乃爾大學獎學金」合作備忘錄。(駐紐約經文處教育組提供)

為鼓勵優秀學子赴康乃爾大學(Cornell University)攻讀博士，該校於日前與中華民國教育部簽署「台灣-康乃爾大學獎學金」合作備忘錄，教育部國際及兩岸教育司司長李彥儀在線上簽約典禮表示，該項計畫將有助於學子拓展國際視野、加深台美學術合作能量。

簽約典禮以視訊方式舉行，由康乃爾大學國際副校長Wendy Wolford與李彥儀共同簽署、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章與駐紐約經文處教育組官員出席觀禮。

本次簽署合作備忘錄自2022年起執行獎學金計畫，為期五年；由康乃爾大學與教育部雙方均攤受獎生的學費及生活費，每年共同選送五名優秀學生前往康乃爾大學攻讀博士學位，獎助期限以三至四年為原則。

李彥儀在致詞時表示，教育部非常重視與康乃爾大學共同設置百大獎學金的合作計畫；目前全球共有16所大學與教育部合作設置「百大博士生獎學金」，美國原有八所知名大學設有該獎學金，康乃爾大學為第九所。

李光章說，康乃爾大學是世界知名高等學府，未來樂見更多台灣優秀學子赴該校深造；也期許康乃爾大學與台灣透過該獎學金計畫，持續深化未來合作關係。

康乃爾大學與台灣淵源深厚，前總統李登輝及總統蔡英文均為該校校友，目前約有120名台灣學生在康乃爾大學就讀；康乃爾校方相當重視與台灣友好情誼，在駐紐約經文處教育組積極聯繫後，促成此次共同設置百大獎學金契機。

康乃爾大學位於紐約州綺色佳(Ithaca)，為常春藤盟校(Ivy League)之一，以經濟、農業、獸醫和教育等專業聞名。

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