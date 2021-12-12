鼓勵孩童出門社交 親子互助會贈聖誕玩具

孩子們在家長的陪同下來到公園參與遊戲活動。(記者顏潔恩/攝影)

紐約親子互助會11日在布碌崙(布魯克林)埃里克森公園(Leif Ericson Park)舉行聖誕節 慶祝活動，多個攤位活動、玩具派送、與聖誕老人合照等項目，吸引上百民民眾參與。

互助會負責人黃妮可表示，新冠病毒恐怕難以消散，大眾應做好防疫 、與病毒共存的心理準備，鼓勵家長在安全的情況下多帶孩子出來參與社區活動、拓展社交技能，勿以擔憂疫情 為由封閉在家裡。

黃妮可表示，聖誕節是充滿愛心的節日，該會多年以來響應並派發禮物給社區，今年共準備500份玩具、1000份防疫用品；由於禮物數量有限，所以要求孩子們參與兩項手工製作來兌換，大家玩得很盡興。

互助會向來關注孩童健康發展，表示參與戶外活動感染病毒風險很低，近兩年受到疫情影響，社區活動本來就變少，因此活動的主要意義是讓家庭感受聖誕氣氛，鼓勵家長帶孩子出門玩遊戲、呼吸新鮮空氣；若以疫情為由把孩子關在家，那恐怕很長時間都無法出門，將導致孩子各方面的發展缺陷，例如語言、社交能力的弱化。

黃妮可說，大眾應積極打疫苗、接受新冠檢測，做好與病毒共存的心理準備，在做足防疫後找回原有的生活步調；同時把握社區活動，很多來自市府的攤位將提供實用的信息、社會服務等，社區應多加了解以備不時之需。