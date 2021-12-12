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亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

編譯孫梁╱綜合11日電
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖，不能在紐約製造混亂。（美聯社）
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖，不能在紐約製造混亂。（美聯社）

候任市長亞當斯(Eric Adams)日前發表措辭強硬的演講，再度警告「黑人的命也是命」(BLM)大紐約分會聯合創始人紐瑟姆(Hawk Newsome)，不要錯估形勢，不要在紐約製造混亂。

亞當斯在曼哈頓哈佛俱樂部對警察體育聯盟(PAL)演講時說，對那些不把紐約當成自己的城市和試圖燒毀的人，我們的態度是「絕不會屈從」。紐瑟姆上月威脅說，如果亞當斯上任後恢復市警局的限槍小組，紐約將出現「暴亂、縱火和流血」。

在威斯康辛州打死兩人的17歲少年瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)被判無罪後，皇后區中村一棟房屋被抗議人群燒毀，亞當斯警告說，「對出於個人目的而毀壞社區的人，我們絕不容忍。」

出席哈佛俱樂部演講活動的聽眾基本為共和黨人，包括紐約前共和黨主席考克斯(Ed Cox)、超市大亨凱勝(John Catsimatidis)和前紐約市警局長布萊頓(Bill Bratton)。

亞當斯讚賞布萊頓在任期間遏制了紐約市兇殺升高的趨勢，認為他執行的將犯罪扼殺在萌芽狀態的措施以及取締塗鴉等影響市容的犯罪行為，使得紐約市更加安全，亞當斯說，「布萊頓的傳奇沒有完結」。

一些人主張削減警力，怕企業主離開紐約，亞當斯表示，所幸是他贏得了民主黨內初選，而不是敵視警察和企業的其他民主黨參選人。

在15分鐘演講的後半部分，亞當斯著重談了紐約市的經濟復甦，他讚揚企業努力恢復紐約市辦公樓的輝煌，有助於疫情後的經濟振興。但截至11月底，上班族每周平均僅28%人回到曼哈頓的辦公室。

亞當斯表示，「開車駛過第五大道和麥迪遜大道，以及進入我的辦公室和酒店房間時，總會發現辦公樓是空的，我很擔憂，紐約市的運營不能通過遠程模式」，「我需要雇主告訴你們的員工，現在是重新回來上班的時候。」他的話贏得掌聲。

亞當斯最後影射批評了現任市長白思豪的仇富政策，表示富人繳納了大部分的所得稅，支撐和維持了城市的服務設施，「一個城市豈能妖魔化高收入的群體？我不會加入這場妖魔化的大合唱」。白思豪2020年8月曾表示，對富人出走紐約市無需擔憂。

亞當斯 紐約市 警察

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