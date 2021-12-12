2生遭襲遇害 哥大學生教師工會仍拒市警進校區

18歲的大一學生梅吉思兩年前在晨邊公園內遭三名少年劫殺。(取自Instagram)

代表哥倫比亞大學 學生和教師的工會，在兩起致命襲擊案過後仍堅持其反對警方的立場，並希望學校切斷與紐約市 警的所有聯繫，將撤走的資金用於支持少數族裔社區；儘管校方在每次案件後都強調將加強安保監管，但許多學生仍在繼續推動禁止警察 進入校園運動。

該校附近的晨邊公園(Morningside Park)內近年來發生了兩起學生被攻擊致死的案件。本月2日晚，30歲的哥大男博士生吉利(Davide Giri)在返回公寓的途中，被25歲的非裔黑幫成員平克尼(Vincent Pinkney)刺傷腹部，送醫後不治；2019年，大一學生梅吉思(Tessa Majors)在公園內遭三名非洲裔少年劫殺。

但在這所以自由主義著稱的校園裡，許多人仍與市警分庭抗禮，去年6月學生工人聯盟Local 2110宣布支持弗洛伊德(George Floyd)抗議者，並呼籲學校「立即切斷與紐約警察局和紐約市警察基金會(New York City Police Foundation)的聯繫，撤走資金，禁止警員進入哥倫比亞大學的所有校區，並將資金用於支持非洲裔社區。」

梅吉思死後僅僅七個月，師生公會聯盟就發布了反警聲明，一年半後，聯盟成員吉利慘遭殺害。

但校方的態度則不同，每起凶殺案發生後，該校都承諾加強安全巡邏，並加強與市警的聯繫，校長鮑林格(Lee Bollinger)在吉利被殺後承諾將直接與市警合作。

市警在晚上7時後加強了在晨邊公園的警力，公園局也部署了更多執法人員；學校在百老匯大街(Broadway)和阿姆斯特丹大道(Amsterdam Avenue)的部分路段增加了步行巡邏。

校園內外的一些人讚同哥倫比亞大學加強安全措施的做法，但其他人則表示反對。

哥倫比亞大學觀察家日報(Columbia Daily Spectator)寫道，「哥大公共安全部門和紐約市警對這幾起謀殺案的反應幾乎完全相同，但兩者在社區中都不受歡迎。」

市警對此則表示，將繼續與學校及民選官員密切合作，「自案件發生以來，已經增加了巡邏，包括制服警員、巡邏警輛等、以確保居民的安全。」