我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

2生遭襲遇害 哥大學生教師工會仍拒市警進校區

記者張晨╱紐約報導
18歲的大一學生梅吉思兩年前在晨邊公園內遭三名少年劫殺。(取自Instagram)
18歲的大一學生梅吉思兩年前在晨邊公園內遭三名少年劫殺。(取自Instagram)

代表哥倫比亞大學學生和教師的工會，在兩起致命襲擊案過後仍堅持其反對警方的立場，並希望學校切斷與紐約市警的所有聯繫，將撤走的資金用於支持少數族裔社區；儘管校方在每次案件後都強調將加強安保監管，但許多學生仍在繼續推動禁止警察進入校園運動。

該校附近的晨邊公園(Morningside Park)內近年來發生了兩起學生被攻擊致死的案件。本月2日晚，30歲的哥大男博士生吉利(Davide Giri)在返回公寓的途中，被25歲的非裔黑幫成員平克尼(Vincent Pinkney)刺傷腹部，送醫後不治；2019年，大一學生梅吉思(Tessa Majors)在公園內遭三名非洲裔少年劫殺。

但在這所以自由主義著稱的校園裡，許多人仍與市警分庭抗禮，去年6月學生工人聯盟Local 2110宣布支持弗洛伊德(George Floyd)抗議者，並呼籲學校「立即切斷與紐約警察局和紐約市警察基金會(New York City Police Foundation)的聯繫，撤走資金，禁止警員進入哥倫比亞大學的所有校區，並將資金用於支持非洲裔社區。」

梅吉思死後僅僅七個月，師生公會聯盟就發布了反警聲明，一年半後，聯盟成員吉利慘遭殺害。

但校方的態度則不同，每起凶殺案發生後，該校都承諾加強安全巡邏，並加強與市警的聯繫，校長鮑林格(Lee Bollinger)在吉利被殺後承諾將直接與市警合作。

市警在晚上7時後加強了在晨邊公園的警力，公園局也部署了更多執法人員；學校在百老匯大街(Broadway)和阿姆斯特丹大道(Amsterdam Avenue)的部分路段增加了步行巡邏。

校園內外的一些人讚同哥倫比亞大學加強安全措施的做法，但其他人則表示反對。

哥倫比亞大學觀察家日報(Columbia Daily Spectator)寫道，「哥大公共安全部門和紐約市警對這幾起謀殺案的反應幾乎完全相同，但兩者在社區中都不受歡迎。」

市警對此則表示，將繼續與學校及民選官員密切合作，「自案件發生以來，已經增加了巡邏，包括制服警員、巡邏警輛等、以確保居民的安全。」

30歲哥大博士生吉利本月初在晨邊公園內被捅死。(取自臉書)
30歲哥大博士生吉利本月初在晨邊公園內被捅死。(取自臉書)

哥倫比亞大學 警察 紐約市

上一則

羊頭灣華社拐9歲女童未遂 男遭警緝

下一則

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

延伸閱讀

「最特別的禮物」 紐約市警員化身聖誕老人送愛

「最特別的禮物」 紐約市警員化身聖誕老人送愛
哥大2起致命襲擊後 學生教師工會仍拒市警進入校區

哥大2起致命襲擊後 學生教師工會仍拒市警進入校區
紐約市醫學專家承諾 避族裔診斷算法

紐約市醫學專家承諾 避族裔診斷算法
芝公校考試成績疫情期間下滑 教師工會：不具參考價值

芝公校考試成績疫情期間下滑 教師工會：不具參考價值
阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

熱門新聞

莫虎(右)因周立波(左)涉名譽誹謗提告，法官駁回周立波方要求撤案的動議。(本報檔案照)

莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回

2021-12-10 15:53
萬秋明被大陪審團以二級謀殺與仇恨犯罪類別的一級嚴重性虐與竄改證據等六罪起訴。(本報檔案照)

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

2021-12-10 16:56
霍楚再頒口罩強制令，室內公共場所全員須配戴，違者罰款遭起訴。(取自州長辦公室)

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

2021-12-10 14:03
州府奧伯尼的多家電視台，日前收到名為「中國黃道十二宮殺手」的信函；圖為加州警方公告有關「黃道十二宮殺手」的訊息。美聯社

紐約州府多家電視台 連收「中國黃道十二宮殺手」信函

2021-12-10 16:32
僑領舉手反對於華人社區建造遊民所。（記者張心／攝影）

法拉盛反建遊民所 質詢顧雅明：無論叫什麼 都是遊民所

2021-12-08 11:27
Gateway迷你小屋以「逃離城市、返回大自然」的概念，近年大受歡迎。(取自Gateway迷你小屋官網)

遠離病毒、城市 紐約上州度假 特色民宿正熱

2021-12-10 12:17

超人氣

更多 >
龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命

龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命
明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷

明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷
世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管
2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人

2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人
英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？