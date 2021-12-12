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曼哈頓華埠再傳槍聲 特許學校玻璃被擊碎

記者張晨╱紐約報導
曼哈頓華埠再傳槍聲，兩方交火，羅斯福公園旁特許學校玻璃被擊碎。(記者張晨/攝影)
曼哈頓華埠再傳槍聲，兩方交火，羅斯福公園旁特許學校玻璃被擊碎。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠市警五分局轄區日前發生一起槍擊案件，在羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)北側附近，兩夥男子之間的爭執演變成暴力，開槍射擊，還打碎了位於地蘭西街(Delancey St.)一所特許學校的窗戶。

警方表示，該案發生在9日早9時半左右，911報警電話稱有兩夥人在科西街(Forsyth Street)交布隆街(Broome St.)街角發生爭執，且可能開了槍。

警方稱，爭執發生在羅斯福公園入口處，但隨後移動至地蘭西街38號前，嫌犯在這之中開了數槍，且其中一顆打在了大橡樹特殊學校(Great Oaks Charter School)的窗戶上，玻璃被擊碎。

目前沒有關於此案相關的傷亡信息，案件仍在進一步調查。

同時，羅斯福公園附近的商住戶仍對日益惡化的治安表示擔憂，園內公共空間的基礎設施遭破壞導致持續的暴力、毒品交易和遊民聚集；10月間一亞裔外賣郎更在收工回家的路上遭人捅死。

五分局表示，近日在地蘭西街與布隆街處，一個路口就發現了50個使用過的針頭。

警方現呼籲民眾若知曉此案相關線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

華埠 亞裔 曼哈頓

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