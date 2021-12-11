我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

日擬與美同步調 不派部長級官員出席北京冬奧

皇后區民代家長反對取消就近入學 批政府不切實際

記者牟蘭／紐約報導
臧東慧等華人家長在一場活動中反對政府在第28學區的多元化計畫與取消學區就近入學。(本報檔案照)
臧東慧等華人家長在一場活動中反對政府在第28學區的多元化計畫與取消學區就近入學。(本報檔案照)

為打破貧富差距帶來的教育鴻溝，市府去年宣布逐步淘汰學區就近入學，預計近期在皇后區更多公立高中實施，引起皇后區民選官員與家長不滿；他們指出，若取消就近入學，意味著學生要花費兩到三小時通勤，且當地學額不足，已嚴重飽和，根本無法再接受其他地區學生，批評政府不解決實際問題。

市府淘汰學區就近入學的計畫遭到皇后區州參議員劉醇逸與州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)的反對，他們日前致信市教育總監波特(Meisha Porter)要求停止這項計畫。

信函中指，皇后區的高中是全市五大區最擁擠的，市教育局公布的2019年至2020學年數據顯示，貝賽高中和卡多索高中(Benjamin N.Cardozo High School)都接收了超過學校容量30%以上的學生，學校過度擁擠。

劉醇逸與布朗斯汀在信中指出，皇后區目前有超過1萬2000名高中學生已前往其他地區的高中上學，而當地並未設立足夠的公共交通工具，尤其是兩人所在的選區許多地區根本沒有地鐵，學生只能依靠公車，每天要花費兩到三小時通勤，「長時間的通勤，影響他們參加運動、實習與日後的職業規畫」。

紐約居民聯盟創始人臧東慧表示，若取消學區就近入學，意味著居住在皇后區學生要去布碌崙(布魯克林)上學，單是通勤就要浪費大量的時間；他說，即使實施這項計畫，也無法改變政府教育資源分配不公的事實，「好學區的孩子去差學區上學，也改變不了差學區的教育水平」。

臧東慧說，市府逐步淘汰學區就近入學的計畫引發當地家長的擔憂，第26學區與第28學區先後通過決議，反對該計畫；他表示，學生就近入學是他們的基本權益，不應被市府的「政治意圖」剝奪。

家長張艾米(Amy Zhang)日前參與了第26學區的線上學區會議，她表示，為讓孩子上一個好學校，花費多年的積蓄在貝賽置業，眼看著兒子明年就要入學，政府卻更改遊戲規則，「先是資優班與特殊高中，現在又是就近入學，對我們太不公平了」。

學區 皇后區 教育局

上一則

稱通過非公民投票法案「詆毀選舉制度」 共和黨人提訴市議會

下一則

準市教育總監 支持保留SHSAT 承諾擴大資優班

延伸閱讀

德州卡羅爾學區爆歧視 聯邦教育部調查

德州卡羅爾學區爆歧視 聯邦教育部調查
丈夫聲聲喚 遭石砸昏華婦流淚了

丈夫聲聲喚 遭石砸昏華婦流淚了
皇后區酒吧擾民9個月又爆槍案 民代要求關門

皇后區酒吧擾民9個月又爆槍案 民代要求關門
從軍28年 華裔老兵江孔均 登美退伍軍人名人堂

從軍28年 華裔老兵江孔均 登美退伍軍人名人堂
法拉盛109分局警民會 喜迎16名新警 加入守護社區行列

法拉盛109分局警民會 喜迎16名新警 加入守護社區行列

熱門新聞

30歲哥大博士生吉利在晨邊公園內被捅死。(取自臉書)

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

2021-12-03 13:42
莫虎(右)因周立波(左)涉名譽誹謗提告，法官駁回周立波方要求撤案的動議。(本報檔案照)

莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回

2021-12-10 15:53
萬秋明被大陪審團以二級謀殺與仇恨犯罪類別的一級嚴重性虐與竄改證據等六罪起訴。(本報檔案照)

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

2021-12-10 16:56
紐約連續兩天單日新增確診數超過1萬，圖為民眾在時報廣場接受病毒檢測。（路透）

紐約病例連兩天破萬 醫院告急危機再現

2021-12-04 02:30
霍楚再頒口罩強制令，室內公共場所全員須配戴，違者罰款遭起訴。(取自州長辦公室)

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

2021-12-10 14:03
紐約連續兩天單日新增確診數超過1萬，圖為民眾在時報廣場接受病毒檢測。（路透）

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

2021-12-03 23:36

超人氣

更多 >
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效