我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

日擬與美同步調 不派部長級官員出席北京冬奧

紐約市醫學專家承諾 避族裔診斷算法

記者牟蘭／紐約報導
為消除種族歧視，紐約市醫學專家承諾診療新算法。(路透)
為消除種族歧視，紐約市醫學專家承諾診療新算法。(路透)

為消除醫學診斷中可能出現的種族歧視紐約市醫院專家聯盟日前承諾，避免在診斷過程中因患者的族裔制定治療方案；多份研究報告顯示，這些通過患者族裔診斷出患者病因的算法，通常都不準確，與病人的實際疾病並無關聯。

市衛生局今年10月宣布種族歧視是一大健康公共危機後，12位醫生組成「終止臨床算法中的種族主義聯盟」(CERCA)承諾，避免因患者族裔決定其病因與治療方案；市衛生局醫療總監莫爾斯(Michelle Morse)說，以患者族裔作為診斷標準是有害的，「我們必須從意識到這個問題開始，了解其危害」。

醫學專家建議重新衡量所有與族裔有關的醫學診斷算法，以VBAC算法為例，產科醫生通過孕婦族裔決定其是否採取拋宮產，根據2019年一份統計顯示，即使在相同健康情況下，西語裔與非洲裔比白人產婦更易採用拋宮產，導致她們需更長時間恢復健康，也使非洲裔產婦的產後併發症發病率較高。

另一個受到醫學專家詬病的算法是用來評估患者腎臟過濾身體毒物能力的eGFR算法，專家稱，這種算法增加了非洲裔患者腎臟過濾能力，讓醫生誤判患者器官的健康狀況，延誤了換腎時間，造成患者病情惡化。

莫爾斯對此表示，還有更多的相關醫學算法有待改進，但目前面臨的最大挑戰是如何讓醫生改變他們固有的診斷方法，「最大困境就是，如何讓醫生認識白人至上以及種族問題對醫學歷史發展的負面影響」。

紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospitals)教授約瑟夫(Kathie-Ann Joseph)表示，因患者族裔而計算的治療方法必須要廢除，「因為許多人正在(錯誤地)用族裔來解讀基因變異」。

種族歧視 白人至上 紐約市

上一則

紐約綜合牙科專精牙周治療、牙齦再生 精英醫師團隊幫助患者最大限度保留原牙

下一則

紐約首場精靈健行ElfCon 12日聯合廣場舉行

延伸閱讀

紐約市新教育總監班克斯 支持保留SHSAT、擴大資優班

紐約市新教育總監班克斯 支持保留SHSAT、擴大資優班
紐約Omicron病例 1周增至20例 13人在紐約市

紐約Omicron病例 1周增至20例 13人在紐約市
聖誕老人大遊行11日回歸 MTA頒禁酒令

聖誕老人大遊行11日回歸 MTA頒禁酒令
中研院女研究員被老鼠咬染疫？專家：不可能

中研院女研究員被老鼠咬染疫？專家：不可能
美股最錢線／專家：追高特斯拉有風險

美股最錢線／專家：追高特斯拉有風險

熱門新聞

30歲哥大博士生吉利在晨邊公園內被捅死。(取自臉書)

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

2021-12-03 13:42
莫虎(右)因周立波(左)涉名譽誹謗提告，法官駁回周立波方要求撤案的動議。(本報檔案照)

莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回

2021-12-10 15:53
萬秋明被大陪審團以二級謀殺與仇恨犯罪類別的一級嚴重性虐與竄改證據等六罪起訴。(本報檔案照)

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

2021-12-10 16:56
紐約連續兩天單日新增確診數超過1萬，圖為民眾在時報廣場接受病毒檢測。（路透）

紐約病例連兩天破萬 醫院告急危機再現

2021-12-04 02:30
霍楚再頒口罩強制令，室內公共場所全員須配戴，違者罰款遭起訴。(取自州長辦公室)

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

2021-12-10 14:03
紐約連續兩天單日新增確診數超過1萬，圖為民眾在時報廣場接受病毒檢測。（路透）

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

2021-12-03 23:36

超人氣

更多 >
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效