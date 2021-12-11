紐約市醫學專家承諾 避族裔診斷算法

為消除種族歧視，紐約市醫學專家承諾診療新算法。(路透)

為消除醫學診斷中可能出現的種族歧視 ，紐約市 醫院專家聯盟日前承諾，避免在診斷過程中因患者的族裔制定治療方案；多份研究報告顯示，這些通過患者族裔診斷出患者病因的算法，通常都不準確，與病人的實際疾病並無關聯。

市衛生局今年10月宣布種族歧視是一大健康公共危機後，12位醫生組成「終止臨床算法中的種族主義聯盟」(CERCA)承諾，避免因患者族裔決定其病因與治療方案；市衛生局醫療總監莫爾斯(Michelle Morse)說，以患者族裔作為診斷標準是有害的，「我們必須從意識到這個問題開始，了解其危害」。

醫學專家建議重新衡量所有與族裔有關的醫學診斷算法，以VBAC算法為例，產科醫生通過孕婦族裔決定其是否採取拋宮產，根據2019年一份統計顯示，即使在相同健康情況下，西語裔與非洲裔比白人產婦更易採用拋宮產，導致她們需更長時間恢復健康，也使非洲裔產婦的產後併發症發病率較高。

另一個受到醫學專家詬病的算法是用來評估患者腎臟過濾身體毒物能力的eGFR算法，專家稱，這種算法增加了非洲裔患者腎臟過濾能力，讓醫生誤判患者器官的健康狀況，延誤了換腎時間，造成患者病情惡化。

莫爾斯對此表示，還有更多的相關醫學算法有待改進，但目前面臨的最大挑戰是如何讓醫生改變他們固有的診斷方法，「最大困境就是，如何讓醫生認識白人至上 以及種族問題對醫學歷史發展的負面影響」。

紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospitals)教授約瑟夫(Kathie-Ann Joseph)表示，因患者族裔而計算的治療方法必須要廢除，「因為許多人正在(錯誤地)用族裔來解讀基因變異」。