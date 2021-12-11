紐約客談／口罩令再恢復 疫情何時終止

新冠肺炎疫情在全球暴發已經將近兩年的時間，由於多變種病毒的催升，紐約冬季新冠指標開始全線飆紅；州長霍楚(Kathy Hochul)再頒強制口罩 令，稱沒有接種疫苗 的人必須在室內公共場所戴上口罩，違者罰款甚至被起訴。

就紐約市而言，如今出入大小公共場所均須提供疫苗卡及本人身分證明，基本無一例外；這本雖好事，但卻不乏因為接種紀錄未系統化而產生的怠慢。

節日季到來，不少地標景點已經摩肩接踵，大型劇院活動外多了一條檢查疫苗卡的隊伍；但不少工作人員為了加快隊伍進度和快速掃過，敷衍了事；更有人在隊伍中說，「沒事，他們不會仔細檢查。」這聽來不得不令人心驚。

再說口罩配戴，從疫情開始至今，人們在遵循防疫 規定上已經有了很大的提升；一些人總稱美國防疫措施被政治化，科學上正確決策很難在這裡得到落實。

但事實上，一些人已經養成了主動戴口罩的習慣，人們逐漸習慣這種新常態；不配戴的人，要麼是從開始就沒有認真看待過口罩問題，要麼已經對疫情持輕鬆態度，認為簡單的防疫甚至疫苗都不能阻止傳染。

另一方面，各機構、市、府州府以及聯邦疾病防治中心(CDC)對口罩的態度忽高忽低，且措辭模糊；Omicron變異株的未確定性以及每日新聞的報導導致了人們的疲態與不知所措；但無論如何，配戴口罩、接種疫苗是如今能做到最簡單、也最有效的防疫措施。

（紐約客談，每周二至周六見報）