15人確診 史泰登島公立62小學關校

新冠病例激增，第五所公校關閉，史泰登島公立62小學全員轉線上教學。(市長辦公室提供)

由於校內感染新冠病毒人數增至15人，史泰登島 的一所小學8日已經關閉，轉為遠程教學。

根據市教育局 的新冠病例分布圖，位於羅斯維爾(Rossville)的公立62小學已經被迫取消面對面授課，並過渡到遠程授課十天。

學校報告有五間教室全部關閉，12間教室部分關閉；根據該校的確診紀錄，從1日到7日，13名學生和兩名工作人員檢測 呈陽性；預計學生將於13日再次返回教室。

市教育局發言人斯提爾(Nathaniel Styer)表示，這只是本學年關閉的第五所學校，目前在全市6萬5000個間教室中，有570間教室被隔離，校內陽性率為0.52%。

「我們毫不猶豫地採取行動，以確保學校社區的安全，這些多層次的安全措施保證了極低的陽性率。」斯提爾補充道，目前教育局所有在職員工都已接種了疫苗，且公立2小學的所有學生都配備了遠程學習設備以繼續在家上課。

教育局數據顯示，自9月13日以來，已有五所學校因確診病例被迫關閉，包括皇后區的The Henry Gradstein School、Academy Village以及東哈林區的公立79小學。