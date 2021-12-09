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大都會國際兒童事工 送法拉盛孩子350份聖誕禮物

記者張心／紐約報導
即將上任的法拉盛市議員黃敏儀(右四)等社區領袖，參與「佳節盼望計畫」聖誕節兒童慶祝活動。（黃敏儀辦公室提供）
即將上任的法拉盛市議員黃敏儀(右四)等社區領袖，參與「佳節盼望計畫」聖誕節兒童慶祝活動。（黃敏儀辦公室提供）

大都會國際兒童事工(Metro World Child)7日在皇后區法拉盛公立20小學前，舉辦了「佳節盼望計畫」(Operation Holiday Hope)聖誕節兒童慶祝活動，為現場近百名學生及家長發放了350份聖誕禮物。

大都會國際兒童事工創辦人比爾牧師(Pastor Bill Wilson)表示，在過去40年中，該機構始終致力於為紐約市弱勢家庭的兒童提供服務；去年爆發的疫情給這些家庭帶來嚴重經濟影響，許多家長無力為孩童準備聖誕禮物，「雖然因為疫情，今年的募款和捐贈不如往年，但我們仍然堅持為各個社區舉辦禮物發放活動，因為我們知道，對於一些家庭來說，這可能是他們的孩子唯一能收到的聖誕禮物了。」

比爾牧師特助吳延妮表示，大都會國際兒童事工在聖誕節前，每天都會在全市五大區的不同地點舉辦聖誕慶祝活動及發放節日禮物，下一場即將進行的活動會於18日下午12時10分，在華埠孫逸仙初級中學旁邊的公園舉行；同日下午1時30分，將在艾賽克斯街的西沃德公園舉行，歡迎家長帶領小朋友一起加入領取禮物。

即將上任的法拉盛市議員黃敏儀、啟揚中心聯合主席羅維宗、紐約豐收靈糧堂和法拉盛銀行的義工，也參與了當日的慶祝活動。

大都會國際兒童事工呼籲，想要捐款或贈送玩具給貧困兒童過冬的熱心市民，請登錄www.metroworldchild.org/OHH或撥打電話(718) 453-3352。

大都會國際兒童事工為法拉盛兒童贈送350份聖誕節禮物 。（記者張心／攝影）
大都會國際兒童事工為法拉盛兒童贈送350份聖誕節禮物 。（記者張心／攝影）

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