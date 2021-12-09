紐約客談／強制打疫苗 救得了疫情嗎?

疫情 似乎再次嚴重起來，紐約日新增病例、住院人數持續上升，傳染性更強的Omicron變種病毒也已開始社區傳播；然而，紐約州、市的民選官員仍沒有下一步動作，白思豪甚至都不願重啟口罩 令，只是一遍一遍強調打疫苗 ，甚至強制兒童打疫苗。

但問題是，疫苗真的能緩解疫情？從數據上看，或許是這樣的，接種率較高的紐約市，本輪疫情的確比接種率較低的紐約州其他地區要輕。但為什麼疫情仍然反彈，就是因為無論接種率有多高，總有那麼一部分人不願打疫苗；如紐約市，儘管成年人單針接種率已接近90%，但即便是10%不接種，數量也達到了80萬人，疫情傳播相當容易。

而且，白思豪說，之所以不願重啟口罩令，是因為擔心大家帶上口罩就不會去打疫苗，這其實是無稽之談；但凡有點防疫科學素養的人，都會自覺去打疫苗、戴口罩，而不願打疫苗的和不願帶口罩的人，大概率是同一撥帶有特定政治傾向的人，這些人可不會因為可以戴口罩而不去打疫苗，他們根本不會防疫；所以，希望通過不出台口罩令來提高接種率，基本沒有可能。

更何況，疫苗對新變種病毒是否還有效，還有待商榷；儘管幾大廠商都說有效，但現在已經出現很多案例，打過三針依然感染，甚至對老一輩的Delta變種病毒，防御力也不足，該感染還是要感染；當然，重症的概率可能低一些。

所以，無論政客們再怎麼推強制接種，都無法挽救疫情，疫苗只不過充當了政客防疫的遮羞布罷了，因為實在不好意思不防疫。一波又一波疫情過去，抗疫總會勝利。

（紐約客談，周二至周六見報）