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史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

變種病毒快速傳播 法拉盛華裔民眾爭打補強針

記者牟蘭／紐約報導
亞美醫師協會攜手州長辦公室等多機構8日起連續兩日向法拉盛民眾免費接種補強針。(記者牟蘭／攝影)
亞美醫師協會攜手州長辦公室等多機構8日起連續兩日向法拉盛民眾免費接種補強針。(記者牟蘭／攝影)

變種新冠病毒Omicron快速傳播，亞美醫師協會(CAIPA)攜手州長辦公室等多機構8日起連續兩日向法拉盛民眾免費接種補強針，接種首日，吸引不少華裔民眾排隊接種；醫生表示，雖然變種病毒致死率低，但傳播性強，呼籲長者與免疫力缺陷者早日接種，避免突破性染疫，造成疫情再度蔓延。

本次免費接種補強針的活動由亞美醫師協會、州長辦公室、州衛生廳及紐約華人總商會合辦，提供300劑輝瑞(Pfizer)疫苗與200劑莫德納(Moderna)疫苗，民眾無需預約，可直接前往法拉盛文藝中心接種疫苗。

亞美醫師協會總裁暨會長劉季高表示，節日季期間，變種新冠病毒Omicron快速傳播，造成疫情反彈；他指出，雖然變種病毒的致死率低，但傳播性強，完全接種者的抗體日益降低，呼籲長者與免疫力缺陷者早日接種，避免突破性染疫，「目前染疫的死亡率低，說明疫苗非常有用」。

劉季高補充，由於前期新冠疫苗不足，民眾無法選擇接種的疫苗類型，但目前疫苗充足，且可以混打疫苗，當天有不少民眾主動要求接種不同的疫苗，「按照聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的要求，民眾必須在接種輝瑞或莫德納第二劑疫苗滿六個月後才能接種補強針」。

對於補強針的副作用，劉季高表示，目前接種者較常出現發熱等症狀，部分抗體較高的完全接種者，接種補強針後，出現較強的副作用，呼籲民眾向專業醫生諮詢詳情。

亞美醫師協會醫療總監伍賢漢表示，由於疫苗不是100%防禦病毒，部分完全接種者出現突破性染疫；針對突破性染疫患者何時接種疫苗，他指出，目前聯邦食品暨藥物管理局沒有明確的指引，完全接種種輝瑞或莫德納者滿六個月後，接種嬌生(Johnson & Johnson)兩個月後，即可接種補強針。

伍賢漢說，流感季期間，民眾可在同一天接種流感疫苗和新冠疫苗，但他也提醒，接種疫苗都會有副作用，建議民眾隔天接種不同的疫苗。

免費接種補強針活動將在9日(周四)繼續舉辦，地點為法拉盛文藝中心，地址為皇后區北方大道137-35號，時間為上午10時到下午4時。

亞美醫師協會攜手州長辦公室等多機構8日起連續兩日向法拉盛民眾免費接種補強針，吸引...
亞美醫師協會攜手州長辦公室等多機構8日起連續兩日向法拉盛民眾免費接種補強針，吸引不少華裔民眾排隊接種。(記者牟蘭／攝影)
亞美醫師協會攜手州長辦公室等多機構8日起連續兩日向法拉盛民眾免費接種補強針，吸引...
亞美醫師協會攜手州長辦公室等多機構8日起連續兩日向法拉盛民眾免費接種補強針，吸引不少華裔民眾排隊接種。(記者牟蘭／攝影)
亞美醫師協會攜手州長辦公室等多機構8日起連續兩日向法拉盛民眾免費接種補強針，吸引...
亞美醫師協會攜手州長辦公室等多機構8日起連續兩日向法拉盛民眾免費接種補強針，吸引不少華裔民眾排隊接種；左三起為伍賢漢與劉季高。(記者牟蘭／攝影)

流感疫苗 莫德納 法拉盛

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