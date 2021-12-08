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亞當斯亞裔過渡委員會成立 鼓勵亞裔加入新政府工作

記者張心／紐約報導
亞當斯亞裔過渡委員會成立，在法拉盛舉行記者會，鼓勵亞裔加入新一屆市政府。（記者張心／攝影）
亞當斯亞裔過渡委員會成立，在法拉盛舉行記者會，鼓勵亞裔加入新一屆市政府。（記者張心／攝影）

將於明年1月1日上任紐約市市長的亞當斯(Eric Adams)，已成立「亞當斯亞裔過渡委員會」，6日在法拉盛召開記者會，呼籲亞裔特別是華裔群體，積極參政議政，踴躍申請新政府相關職位，提高亞裔在主流社會的話語權。

擔任該委員會主席的市議員顧雅明表示，我們希望聚焦亞裔社區亟待解決的核心問題，同時也鼓勵自薦和他薦，期待更多的優秀亞裔和華裔年輕人能夠加入市府工作，積極參政，發出自己的聲音；「回顧過去12年擔任法拉盛市議員的生涯，有兩個問題希望未來的新政府能夠盡快解決，一個是法拉盛市中心的公車專用道，另一個是違規攤販霸占人行道。」

顧雅明說，公車專用道對法拉盛小商家的影響是非常嚴重的，亞當斯政府應該平衡解決該問題，允許車輛在周末經停公交專用道；疫情以後，不少攤販又再次捲土重來、霸占市中心人行道；顧雅明呼籲新政府重視該問題，為社區居民提供一個便利的交通環境。

「亞當斯亞裔過渡委員會」共同主席、候任法拉盛選區市議員黃敏儀表示贊同，認為公車專用道和資優班教育問題，是華人社區最關心的議題，她會在上任後積極尋求機會，幫助社區解決，同時鼓勵華裔年輕人踴躍投遞市府工作，期待未來在政府能見到更多優秀青年為華人發聲。

經濟發展與勞工過渡委員會共同主席鄭祺蓉，也呼籲更多有職業背景的候選人，積極申請申請政府的相關職位，「我相信亞當斯會成為優秀的紐約市長，希望更多有志之士可以加入市府工作。」

過渡委員會共同主席李立民公布申請網址，有意報名人士可登錄網站NYCAAPITransition.org，提交簡歷。

「亞當斯亞裔過渡委員會」由華裔、韓裔、馬來西亞裔等22位成員組成，韓裔社區人士John Park、市警督察(Inspector)吳銘恆、美國酒店總商會主席林建中、亞裔之友總聯盟李天驥等人作為委員會成員，也出席了記者會。

亞裔 亞當斯 法拉盛

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