最新民調 2022州長民主黨初選 霍楚大幅領先

民調顯示，現任紐約州長霍楚在2022年州長民主黨初選中繼續保持兩位數的領先優勢，支持率超過三分之一。（州長辦公室提供）

最新民調 顯示，現任紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)在2022年州長民主黨初選中繼續保持兩位數的領先優勢，支持率超過三分之一，兩倍於最強勁競爭對手、州檢察長詹樂霞(Letitia James)。

根據錫耶納學院(Siena College)7日公布的民調，若現在舉行初選，霍楚的支持率將達到36%，詹樂霞則為18%；同時，紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)的支持率為10%，紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)和長島國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)僅為6%。

儘管白思豪並未宣布參選，但普遍預計他將在年底卸任後參選；然而民調顯示，有超過一半的民主黨選民對白思豪不抱好感，只有37%的選民對他有好感。

不過，仍有四分之一的選民表示未確定支持人選；錫耶納學院民調專家格林堡(Steve Greenberg)表示，「現在所有參選人在努力介紹自己，競選活動日益增加；霍楚的優勢在於她是現任州長，擁有最大宣傳平台，幫助她建立初期的領先優勢。」

此外，作為溫和派的霍楚也得益於目前進步派參選人數較多、支持度分散，因詹樂霞、白思豪、威廉姆斯都屬於進步派陣營。

儘管這份民調在州長初選支持度調查中並未納入前州長葛謨(Andrew Cuomo)，但民調仍顯示，葛謨在民主黨選民中的支持率僅次於霍楚。

此外，民調顯示，民主黨選民在2022年州長選舉中最關心的三個議題是經濟、打擊犯罪以及抗疫；81%的選民表示，通貨膨脹已經讓美國經濟受到嚴重影響，三分之二的受訪者說通膨已經造成個人財務惡化，近半選民認為拜登總統超過2兆元的「重建美好未來」(Build Back Better)計畫將加劇通膨。