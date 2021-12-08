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東百老匯堅持今抗議遊民避風港

記者顏嘉瑩／紐約報導
雖然亞平會、陳倩雯對華埠東百老匯91號遊民避風港表態，仍難平社區怒氣。(記者顏嘉瑩/攝影)
雖然亞平會、陳倩雯對華埠東百老匯91號遊民避風港表態，仍難平社區怒氣。(記者顏嘉瑩/攝影)

為平息社區對曼哈頓華埠百老匯91號興建「遊民避風港」項目的怒火，亞洲人平等會和市議員陳倩雯6日紛紛表態，除退出參與項目服務外也致函市長白思豪(Bill de Blasio)要求另外選址，社區組織「關注東百老匯委員會」7日發表回應，認為亞平會退出不代表事件落幕，必須協助社區將該項目完全撤離華埠，而社區計畫在8日的示威活動，也將如期舉行。

針對亞平會宣布，未來將不會參與或為該遊民避風港項目提供任何服務，關注東百老匯委員會提出兩點反駁，表示未見亞平會退出的相關文件，無法證實其說法，該會應該拿出證據證據向民眾交代；委員會也表示，即便亞平會退出問題仍存在，要求該會運用影響力將該項目徹底撤離華埠，並對社區造成的困擾進行賠償，同時檢討其40年房屋政策對華埠造成的傷害，「否則社區的抗爭只會升級、不會落幕。」

對於陳倩雯致函白思豪內容，社區則說「這封信來得太遲」，由於陳倩雯的市議員任期僅剩不到一個月，社區也憂心該信是否只是「拖延政策」，最後仍是東百老匯的居民需要面對這個「爛攤子」。

即便亞平會和陳倩雯先後出面試圖「滅火」，關注東百老匯委員會表示仍將按原訂計畫，於8日下午4時在東百老匯197號陳倩雯的「榮休派對」門口舉行示威抗議；該委員會說，該事攸關東百老匯以及華埠未來30年的生存，「應該讓政府聽到我們反對的聲音。」

百老匯 華埠 白思豪

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