不滿金豐換址經營 工會續抗爭

金豐大酒樓目前位於中央街的新址仍在整修中。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓華埠 老牌大型酒樓「金豐大酒樓」，在今年中宣布永久關閉位於伊利沙白街(Elizabeth St.)的總店，改到位於中央街202號較小的店面，由餐飲業工人組成的318工會7日表示，此舉仍無法彌補華埠的損失，工會將會繼續抗爭，直到金豐在伊利沙白街原址重開。

金豐大酒樓不敵疫情 影響，先後宣布關閉其總店的堂食以及餐館後，遭到員工和工會抗議，認為房東 諸氏家族「迫遷」金豐，摧毀華埠餐飲業「命脈」，雖然金豐負責人多次強調該決定為無奈之舉，不管房東、業主或員工都是疫情的受害者，仍無法平息怒火。

金豐在關閉總店後，選擇同樣在華埠重開，與先前可容納上千人的大酒樓相比，新址僅能容納125個座位；金豐強調盡全力調整布局，以容納更多食客。318工會7日表示，「金豐從來就不是一個可以隨便關閉再另外重開的餐館，而是對上千人來說，一個富有文化、歷史和特色的地方。」

318工會說，金豐是華埠的商業引擎，是吸引上千人每天造訪華埠的景點，酒樓的關閉凸顯華埠及下東城的商業和住宅租戶，正在面臨搬遷的壓力，即便金豐在新址重開後，工會和前員工也將繼續抗爭，直到金豐在伊利沙白街原址重開。

318工會提到，日前該工會在網路上發起名為「保護華埠和下東城」的連署活動，內容包括要求原址重開金豐大酒樓、停止興建城區監獄、降低地稅，以及停止蘇荷/諾荷區(SoHo/NoHo)社區改造計畫(SoHo/NoHo Neighborhood Plan)，並通過華埠工作小組。

該連署要求市長白思豪(Bill de Blasio)、候任市長亞當斯(Eric Adams)、市議員陳倩雯及候任市議員馬泰(Christopher Marte)與社區站在一起，該工會表示已蒐集到將近1萬份連署。

金豐位於中央街202號的新店面原本預計在今年7月重開，不過據了解，目前仍在內部裝修階段。