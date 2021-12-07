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憂建遊民所 法拉盛社區人士募款 擬示威、提告

記者張心／紐約報導
法拉盛社團、居民與商家，反對在市中心一帶建造遊民收容所。（記者張心／攝影）
法拉盛社團、居民與商家，反對在市中心一帶建造遊民收容所。（記者張心／攝影）

面對風傳亞洲人平等會(AAFE)要在法拉盛市中心建立遊民所的消息，法拉盛商業改進區(Flushing BID)、法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)及小商業主都表示擔心影響當地經濟發展；近百位社區人士捐款，為可能的法律行動籌集資金。

法拉盛商改區共同主席李德怡表示，社區的安全是基礎，繼而才能發展經濟，之前商家已經因為疫情遭遇重創，不希望再有新的外來刺激，對商家造成傷害。商改區執行主任余鈿崧說，最近很多商家被盜竊，社區治安已經亮起紅燈，若是有遊民所進駐，商家應如何自保？「政府和相關方應該公開化，批准建造遊民所或是其他社區項目的過程應該透明。」

法拉盛華商會首席顧問杜彼得表示，2016年華商會聽說亞平會要建造社區服務中心時很支持，但後來換了負責人以後，往來很少，最近幾天才聽說可能要建遊民所，他覺得對當地商業發展會造成重創，「在市中心建造遊民所，以後誰還敢來購物？」他表示，政府和亞平會在進行的過程中應該公開透明，「如果不提前和大家講一聲，對整個社區都不合理不公平。」

擬建地附近的商家大都對此事不知情，Anime Claw的老闆Michael Song說，周圍幾個商家最近連環被盜，安全已經很有隱患，若是再有遊民進駐，日後不知會對生意造成怎樣的影響，「我們沒有收到任何調研通知，他們起碼要先問一下商家和居民的意見吧。」擬建地對面的海鮮店負責人李女士表示，很擔心遊民所影響生意。

目前近百位社區人士已開始在利用社群平台參與募款，金額已達5萬元，還計畫發起示威抗議，甚至到法院提告。

法拉盛 商改區 社群

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