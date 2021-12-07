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法拉盛將建遊民所？亞平會：只是婦幼家庭中心

記者張心／紐約報導
皇后區法拉盛大學點大道3903號將建造為婦女兒童提供住房援助的家庭中心。（記者張心／攝影）
皇后區法拉盛大學點大道3903號將建造為婦女兒童提供住房援助的家庭中心。（記者張心／攝影）

法拉盛社區連日盛傳亞洲人平等會(AAFE)將在大學點大道建造一個遊民收容所，引起社區激盪；不過亞平會6日否認將在法拉盛市中心建造遊民所(Shelter)，澄清計畫興建的是為婦女兒童提供住房援助的家庭中心(Family Center)。

日前有消息傳出，亞平會於11月29日遞交開工許可證申請，擬在皇后區法拉盛大學點大道3903號，建立一個6萬2932平方呎、擁有90個居住單位的遊民所，背景信息顯示該項目由紐約市房屋保護和開發局(HPD)贊助，由亞平會共同行政總監俞思亮遞交申請，計畫為受家暴的婦女兒童類遊民提供庇護所。

亞平會項目經理馮菁雲6日表示，面對最近甚囂塵上的遊民所傳言，亞平會不清楚為何有人別有用心散播，嚴正澄清要建的絕對不是遊民所而是家庭中心。

但消息一出，社區廣泛關注，面對各方質疑，法拉盛市議員顧雅明表示，該土地由亞平會所有，如果轉賣給政府或做其他用處，不需要走公聽會程序，也不需要他同意。他強調該土地是為了給當地亞裔和華裔有困難的家庭，尤其是婦女和兒童提供庇護所，「他們是付不起房租的人，不是吸毒、神經病和有前科的罪犯等，好好照顧弱勢群體是社區應該做的。」他也表示，目前是計畫這些弱勢婦女兒童只住一年左右，之後政府會安排他們去可負擔住房。

因為該地毗鄰法拉盛繁華的天景中心(Skyview)和天廣新天地(Tangram)，遊民所是否會影響周圍開發案意，顧雅明表示，天廣新天地背後的開發商富頓集團，在溝通中並沒有提出反對意見，且會和亞平會合作建造及設計該地新的社區中心。

候任市議員黃敏儀表示，她在兩周前聽說此消息，聽聞是要建立社區服務中心，而不是遊民所，主要是為幫助有小孩的弱勢社區家庭，「我明白社區都很擔心有精神問題的人搬進來，我會在上任後及時向大家更新該事情的進展和項目的進度，確保透明公開請社區知道近況。」

社區人士透露，位於法拉盛市中心，交於39大道和羅斯福大道的土地項目，於2000年左右由亞平會從政府買進，之後便為傢私生意場所，也謠傳有情色生意；2004年亞平會公開表示要把此處變為社區活動中心，2016年又再次升級藍圖，打算建立更多的社區活動中心；一年多前，亞平會把空置物業向政府出售。

法拉盛 大學點 庇護

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