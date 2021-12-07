紐約客談／三華社同時建遊民所 是黑箱還是巧合

曼哈頓華埠 和皇后區法拉盛等華人 社區，在近日飽受驚嚇，原因是市府打算在兩個社區的精華地段興建遊民收容所及類似設施；為社區提供資源，以及為民眾搭起與政府溝通橋樑的「亞洲人平等會」，在兩個項目都有參與，遭到社區抗議，認為是「少數人的黑箱作業」，有如木馬屠城一般欺瞞社區，更敞開大門，讓市府直接將遊民設施建在華人社區中心地帶。

紐約市對遊民安置場所的需求在疫情後更甚，而市府不約而同地選在兩個主要華社興建收容所，美其名曰是想要服務那些華裔 遊民，若是華裔遊民真的多到需要市府在華社市中心直接蓋兩個設施來收容，相信合情合理，社區並不會有如此強烈反對的聲音。

不過真正引發社區不滿的是，市府用個冠冕堂皇的理由來塘塞，但卻又提不出相關數據及證明，究竟真正需要服務的遊民群體為哪些，還有哪些社區又急需要這些設施來容納遊民人口。

華裔成為「待宰羔羊」、「俎上魚肉」的感受並非一天兩天，但相關單位利用社區不諳英語的劣勢做為武器，雖然強調有通知部分相關人士，但事實上過程不公開透明，才是壓死駱駝的最後一根稻草。

華埠的遊民避風港項目中，亞平會強調自己只是配角，提供項目語言和外展服務，但為何在項目選址的過程中，卻從未將市府的資訊翻譯成中文，並在社區外展，讓更多人了解項目及流程呢？

而在社區的極力反彈下，民選官員此時才站出來，說自己「和社區站在同一陣線」，究竟是「後知後覺」，還是受不了輿論壓力，相信群眾的眼睛都是雪亮的。

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