亞平會退出華埠「遊民避風港」市議員要求另外選址

亞平會表示將完全退出東百老匯91號遊民收容所項目，不再提供語言、外展等相關服務。圖為華社民眾日前示威。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓華埠 東百老匯 91號的「遊民避風港」項目，遭到社區痛批市府與亞洲人平等會惡意欺瞞，直指「黑箱作業」，亞平會6日表示，未來將不會參與或為該項目提供任何服務；而市議員陳倩雯也在同日致信市長白思豪 (Bill de Blasio)，表示項目過程中缺乏社區參與，要求相關單位另外選址。

亞平會發言人6日在接受本報採訪時表示，雖然該組織深信不疑避風港模式，是針對遊民、無家可歸，或是需要幫助的弱勢團體最好的模式，但由於社區的極力反對，該組織將不會參與或位該項目提供任何服務，並會將精力關注在其他社區。

亞平會澄清，在該項目中亞平會從頭到尾都不是主角，不僅沒有參與營運，也未提供直接服務，且東百老匯91號的號的「金匯大酒店」與該組織沒有任何關係，整個項目為市遊民服務局(DHS)主導，亞平會僅是提供語言和外展服務，「不了解為什麼社區將亞平會與遊民避風港畫上等號，說亞平會從中索取利益，塑造如此的形象。」

亞平會表示，未來不論避風港項目是否將會在目前選址興建，或是以什麼形式營運，都需要有中文的語言服務，「不然對社區是沒有意義的」，而亞平會也表示，該組織未來宗旨也將不會因為此事而改變，將會繼續保持為社區提供可負擔住房、照顧弱勢團體的一貫方針。

同日陳倩雯則致信白思豪，表示項目過程缺乏社區參與，且在現階段社區小商家正準備從疫情影響中復甦，在當地設置遊民避風港將會產生負面影響；她在信中說：「我認為市遊民服務處應該向每個社區進行外展，尤其是將直接受到該項目影響的福州社區。」

陳倩雯在信中要求市遊民服務局與市房屋保護和開發局(HPD)、市老人局(DFTA)應合作研擬方案，找尋利用東百老匯91號地址的另一個替代解決方案，像是提供年長者永久支援性住房(Supportive Housing)等。

陳倩雯提到，市府也計畫在麥地臣街(Madison St.)47號、堅尼路(Canal St.)349號等處，設置遊民收容所，「我們社區附近的收容所已經飽和，如今迫切需要的是可負擔住房」；她表示將會與社區站在一起，要求市遊民服務處另外選址，興建遊民避風港。